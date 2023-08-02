В Канаде уже 8 лет стремительно падает уровень жизни

Экономисты Канады заявили, что уровень жизни в стране быстро падает.

Экономисты Канады заявили, что уровень жизни в стране быстро падает.

«Наша экономика просто не настолько эффективна и производительна, как могла бы быть, и не приносит реального дохода, необходимого для поддержания нашего уровня жизни», — признал Дэвид Уильямс, вице-президент Делового совета Британской Колумбии по вопросам политики.

Сообщается, что Канада оказалась одной из развитых стран мира, где уровень жизни стал меньше, чем до начала коронавирусной пандемии.

Цифра ВВП на душу населения в стране остаётся высокой, но за истекшие 8 лет он вырос только на 0,4%, в Европе он вырос на 1,4%. В 1981 году государство было шестым по уровню ВВП, а в прошлом году — уже 15-й.

Эксперты признают, что экономика страны не достигает необходимого уровня производительности и эффективности, что приводит к падению реальных доходов и понижению жизненного уровня. Если в экономике Канады не произойдет положительных изменений, то уровень жизни граждан продолжит снижаться как минимум на протяжении одного поколения.