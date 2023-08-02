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Новости В Канаде площадь сгоревших территорий от пожаров составила 13 млн га
Фото: https://trafaret-decor.ru/

В Канаде площадь сгоревших территорий от пожаров составила 13 млн га

Виктория Христова Авг 2, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде площадь сгоревших территорий от пожаров составила 13 млн га отключены 73 Просмотров

Площадь сгоревших от лесных пожаров территорий в Канаде достигла 13 миллионов гектаров.

Площадь сгоревших от лесных пожаров территорий в Канаде достигла 13 миллионов гектаров.

Отмечается, что на 26 июля площадь сгоревших территорий превысила 12 миллионов гектаров. При этом сообщается, что на данный момент количество очагов составляет 1031. Из них 653 контролируется пожарными, а 167 удерживаются от распространения.

Ранее сообщалось, что количество активных лесных пожаров выросло с 590 до 734, при этом площадь уничтоженных пожаром территорий увеличилась с 8,4 млн га до 9 млн га. Отмечается, что порядка 430 пожаров из общего числа пока не были взяты под контроль спасательных служб. При этом сообщается, что большее число пожаров зафиксировано в районах Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Ранее в борьбе со стихийным бедствием погибли двое пожарных. Власти уже назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории Канады.

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