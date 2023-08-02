Ученые Канады перечислили полезные свойства бобовых

В университете Саскачевана исследователи доказали, что употребление бобовых снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В университете Саскачевана исследователи доказали, что употребление бобовых снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперимент с мышами показал, что употребление бобовых снижает риск возникновения инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и других за счет белков растительного происхождения, особенно соевого, которые снижают уровень холестерина.

Также было отмечено, что употребление бобовых позволяет быстрее добиться ощущения сытости, что приводило к потере и поддержанию веса. Таким образом, бобовые имеют решающее значение для роста и поддержания мышечной массы. Отметим, что бобовые содержат большое количество белка, клетчатки, витаминов группы B, фолиевой кислоты, железа, при этом содержание жира крайне мало.

Самое ценное свойство бобовых – высокое содержание растительного белка, благодаря чему эти продукты особенно полезны людям, не употребляющим пищу животного происхождения. Бобовые имеют высокую питательную ценность, богаты витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами. Блюда из бобовых благотворно влияют на сердце и сосуды, улучшают обмен веществ и чувствительность тканей к инсулину, повышают работоспособность.

Бобовые культуры можно смело рассматривать, как пищевые продукты терапевтического воздействия. Доказана эффективность их использования в качестве профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, почек и печени. В идеале бобовые культуры должны составлять в нашем рационе не менее 8-10%.