Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире В Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ
police
Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

В Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ

Виктория Христова Авг 2, 2023 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ отключены 122 Просмотров

Полиция Испании и Канады ликвидировала террористическую сеть, связанную с ИГИЛ.

Полиция Испании и Канады ликвидировала террористическую сеть, связанную с ИГИЛ.

Отмечается, что кульминацией антитеррористической операции стал арест в Торонто 34-летнего мужчины, который вел пропагандистскую деятельность в социальных сетях с целью вербовки новых последователей.

Ранее контрабандиста, вербовщика ИГ Мирсада Кандича суд в США приговорил к пожизненному заключению.

Кандич был осужден по обвинению в заговоре с целью оказания материальной поддержки ИГ в мае 2022 года — по данным следствия, Кандич создавал поддельные документы в период с января 2013 года по июнь 2017 года, предоставлял оружие и организовывал личный состав подразделений террористов.

Кандич считается одним из высокопоставленных членов «Исламского государства», он занимался контрабандой оружия и распространением исламистской пропаганды по всему миру.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*