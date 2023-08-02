Загрязненная территория в центре города: состоится судебное расследование

Многонациональная компания Layer-Lade является предметом судебного иска, поданного в Верховный суд Квебека в связи с делом о загрязненной земле в центре Монреаля, недалеко от Сент-Белл. Застройщик, стоящий за проектом Solstice Montreal, также является объектом иска.

Многонациональная компания Layer-Lade является предметом судебного иска, поданного в Верховный суд Квебека в связи с делом о загрязненной земле в центре Монреаля, недалеко от Сент-Белл. Застройщик, стоящий за проектом Solstice Montreal, также является объектом иска.

По сообщениям прессы, истцы требуют не менее 6 миллионов долларов, которые утверждают, что пострадали от последствий неправильно проведенной дезактивации, которая теперь затрагивает их собственность.

Все 330 единиц жилья в рамках проекта Solstice Montreal были построены там, где раньше располагались круглосуточный магазин, а также заправочная станция Esso.

Истцы, которыми являются канадская компания по страхованию жизни и компания по управлению инвестициями I. G, обвиняют застройщика жилой башни в том, что они не полностью очистили полы, зная при этом, что загрязняющие вещества попадали на территорию здания, расположенного по адресу 1025 rue Lucien-L’Allier.

“Истцы будут продолжать испытывать такие неудобства до тех пор, пока не будут приняты корректирующие меры для предотвращения продолжения миграции загрязнения из здания Solstice», – говорится в иске.

Истцы требуют 6 миллионов долларов, чтобы покрыть расходы на работы по дезактивации, и не исключают, что пересмотрят эту сумму в сторону увеличения, если возникнут дополнительные проблемы.

Буровые работы, направленные на снижение загрязнения почв, которые, как утверждается, содержат углеводороды, уже начаты истцами. Они считают, что Lap и Project Solstice знали об этих проблемах «по крайней мере с февраля 2020 года».

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