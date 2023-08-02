Экзема – что это такое и как её лечить

Экзема, как она проявляется, от чего зависит и что делать, если заболели экземой

Если вы или ваши близкие заболели экземой, то главное, это не пугаться. Даже если болезнь запущена, эффетивные средства есть.

В Квебеке врачи отмечают рост случаев заболевания экземой, это подчёркивает Министерство здравоохранения, это можно понять даже по активной рекламной кампании, направленной на борьбу с экземой.

Экзема – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое может быть вызвано разными причинами, среди которых есть и такие, как аллергия, стресс, инфекция, генетические особенности организма и другие. Экзема проявляется красными, зудящими и шелушащимися высыпаниями на разных участках кожи. Экзема может быть острой или хронической, то есть повторяться периодически. Экзема не заразна, но может снижать качество жизни и вызывать осложнения, такие как инфекции или нарушения сна.

Чаще всего болезнь поражает детей, начиная с младенческого возраста. Как правило, болезнь развивается постепенно – кожа может резко покраснеть и начать чесаться, а затем всё приходит в норму на какое-то время, от пары дней, до нескольких недель. То, что казалось родителям небольшой аллергической реакцией на какой-то продукт, вдруг резко развивается в экзему.

Экзема, которая известна также как атопический дерматит (но это, скорее, один из видов экземы), характеризуется следующими симптомами:

Кожа чешется,

Кожа краснеет, а краснота не проходит,

На коже образуются небольшие язвочки, из которых при прокалывании или если они лопаются, выделяется небольшое количество гноя,

Кожа приобретает шероховатый вид, сморщенный и “ребристый”,

Кожа шелушится, отдельные участки белеют, и кусочки побелевшей эпидермы легко отделяются

Кожа становится сухой, причём сухость относится ко всей коже, а не только к участкам, поражённым экземой.

Что делать, если болезнь поразила вас или близких:

Принимать душ каждый день, а можно и пару раз в день.

В душе мыть кожу специальными моющими средствами, предназначенными для лиц, больных экземой – такие средства продаются в аптеках.

Эти средства не раздражают кожу, в них отсутствуют аллергены. Речь может идти о гелях, масле для душа, кремах для душа, дерматологическом мыле и т.д. Фармацевт даст правильный совет, стоит показать ему поражённый участок кожи – он определит на глаз степень поражения и подскажет, что лучше всего применять.

Обязательно принимать душ после процесса потения, даже если уже приняли душ (в таком случае можно просто принять водный душ, без лечебных средств).

После душа тщательно вытирать кожу, причём не только полотенцем, но и салфетками, удаляющими влажность.

Регулярно обильно смазывать увлажняющим кремом здоровую кожу, то есть, те участки, которые болезнь не поразила. Ни в коем случае не смазывать этим кремом больные участки. Здоровая кожа будет как бы бороться с больной и вытеснять бактерии. При применении крема не должно ощущаться покалывание кожи – если оно есть, это признак того, что кожа поражена, на неё накладывать увлажняющий крем не надо.

Надевать желательно одежду из хлопка, она лучше всего сохраняет кожу от вредного влияния.

Если дело очень серьёзно, то есть специальные кремы для кожи, поражённой экземой. Буквально за три-пять дней они экзему излечивает, уничтожая болезнетворные бактерии, ответственные за воспаление кожи. Эти кремы не наносят вреда “правильным” бактериям, которые поддерживают хорошее состояние эпидермы. Но даже если их можно купить без рецепта врача, рекомендуется посоветоваться в фармацевтом – лечебные кремы всегда содержат сильнодействующие вещества.

Лечение экземы зависит от ее формы, причины и тяжести. Обычно используются медикаменты, такие как антигистаминные, кортикостероидные или иммуномодулирующие средства, а также местные средства для увлажнения и защиты кожи. В некоторых случаях применяются физиотерапевтические методы, такие как фототерапия. Кроме того, важно избегать контакта с раздражителями или аллергенами, поддерживать гигиену кожи и снижать стресс.

Ещё раз подчеркнём, что экзема не передается от человека к человеку, но может доставлять много неудобств. Для лечения экземы нужно принимать лекарства и смазывать кожу специальными кремами. Если выявлены продукты или предметы, которые могут вызвать у человека экзему, то, конечно, питаться этими продуктами не рекомендуется, и не рекомендуется трогать такие предметы (например, шерсть и другие материалы, вызывающие аллергические реакции и, возможно, приводящие к экземе).