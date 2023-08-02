Как правильно писать рабочее резюме (curriculum vitae) “по-канадски”

Несколько простейших правил при составлении вашего рабочего резюме согласно канадским установившимся традициям. Правильно подготовленное резюме поможет найти работу.

Во-первых, сразу заметим, что существует рекомендация “куррикулум должен уместиться на одну страницу”. Это рекомендация, которая часто используется при составлении резюме или CV (curriculum vitae) для поиска работы. Это правило подразумевает, что куррикулум должен быть кратким, лаконичным и содержать только самую важную информацию о квалификации, опыте и достижениях кандидата. Цель этого правила – привлечь внимание работодателя и заинтересовать его в дальнейшем изучении кандидата.

Однако это правило не является жестким и может меняться в зависимости от ситуации, специфики работы и требований работодателя. Например, при поиске работы в некоторых отраслях принято писать более подробные и развернутые куррикулумы, которые могут занимать несколько страниц. Также, если у кандидата есть много релевантного опыта или достижений, которые не помещаются на одну страницу, он может расширить свой куррикулум до двух страниц. Главное – не перегружать куррикулум излишней или ненужной информацией и структурировать его так, чтобы он был легко читаемым и понятным.

При составлении канадского куррикулума, есть ряд правил, которые могут отличаются от общих рекомендаций и правил, принятых в других странах. Вот важнейшие из них:

Канадский куррикулум не должен содержать личную информацию, такую как возраст, национальность, семейное положение, фотографию или религию, так как считается, что эта информация может привести к дискриминации. Не надо указывать и пол (мистер, месье, мадам и т.д.) – не так уж смешно, так как многие китайские, тайские, да и английские и французские имена и фамилии не позволяют определить пол без пояснения. В куррикулуме избегать уточнения обязательно – иначе работодатель может придраться к “незнанию простейших правил”, а если кандидатов много, такое “незнание” позволяет отказать соискателю без угрызений совести.

Канадский куррикулум должен быть адаптирован под конкретную вакансию и использовать ключевые слова из объявления о работе. Не надо описывать весь спектр знаний и подробно рассказывать о предыдущем опыте, если тот напрямую не связан с новой должностью.

Канадский куррикулум должен быть написан на одном из официальных языков Канады – английском или французском – в зависимости от того, какой язык используется в организации, в которую подается заявка. В Квебеке лучше всё же писать его на французском и пояснить в последних строках, мол, “знаю английский”.

Канадский куррикулум должен быть организован в обратном хронологическом порядке, начиная с самого последнего опыта работы или образования, а первые должности указываются в конце.

Канадский куррикулум должен быть максимально конкретным. Допускается и приветствуется использование цифр и фактов для демонстрации своих достижений и навыков, но формулировки должны быть предельно краткими. Если сотруднику отдела кадров захочется узнать подробности, вопросы он задаст, не сомневайтесь.

Успехов! А мы будем и впредь рассказывать о важных моментах, связанных с составлением СV, писем, поведением на рабочем интервью и т.д.