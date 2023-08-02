Канада вводит требование наносить «антитабачную» маркировку на каждую сигарету

С 1 августа Канада стала первой страной в мире, которая ввела жёсткое требование печатать суровое предупреждение о вреде курения на каждой сигарете.

Хотя общание начать маркировку каждой отдельно взятой сигареты было сделано министерством здравоохранения Канады ещё в мае, но требование вступило в силу 1 августа. С этого дня все табачные изделия, которые предлагаются поштучно (сигареты всех видов и сигары) должны маркироваться соответствующей надписью. От производителей табачных изделий не требуется начать печатать грозные надписи немедленно, но установлены конкретные сроки: Сигареты формата «king size » – самые большие по размеру, должны будут маркироваться уже в ближайшие недели, а завершится процесс к апрелю 2025 года. То есть, на введение всеообщей маркировки даётся почти два года. Продавать запасы немаркированных сигарет будет можно. Иностранные сигареты, которые продаются в Канаде, должны будут маркироваться точно так же.

Министерство здравоохранения выбрало первые шесть посланий, от «табачный дым вреден детям» до «сигарета вызывает рак». Содержание посланий будет регулярно меняться и устанавливаться министерством. Надписи будут сделаны на английском и французском языках.

Министерство здравоохранения Канады поясняет, что, несмотря на все усилия сократить потребление табака и несмотря на то, что определённые успехи в этом деле наблюдаются, всё же до 50 тысяч канадцев умирают каждый год от болезней, непосредственно связанных с курением (в первую очередь, от рака лёгких, но не только — другие болезни тоже развиваются из-за курения, от импотенции до малокровия).

Подростки, которые решают пристраститься к курению и закуривают первую сигарету, как правило, не видят пачку сигарет, на которой уже стоит предупреждающая надпись, потому что им предлагают попробовать, вручая сигарету, а на пачку начинающий курильщик внимания не обращает. Поэтому психологи считают, что предупреждающая надпись на каждой сигарете, которая бросается в глаза, отвратит подростка от курения. Если и не отвратит, то каждая выкуренная сигарета будет действовать на мозг, заставляя юного курильщика привыкать к мысле о вреде поступка. То же самое касается и любого другого курильщика, которому о вреде курения будет теперь напоминать каждая сигарета.

Общество по борьбе с раковыми заболеваниями и другие общественные организации одобрили начинание, а вот будет ли результат, покажет лишь время. Пока очевидно, что начинание приведёт и к небольшому подорожанию сигарет — и оборудование, и процесс печати, и краска — всё это стоит денег.