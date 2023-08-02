Иммиграция с Александрой Мельниковой. Канадская виза для супругов за 30 дней!

26 мая было объявлено о новом законе, который обязал рассматривать и выдавать гостевую визу для спонсируемых супругов в течение 30 дней. Спустя два месяца мы видим 90 % уровень одобрения гостевых виз для супругов, чьи файлы находятся в процессе спонсорства.

Спонсорство супругов, это отдельная программа получения ПМЖ по категории воссоединения семьи. Ее разделяют на два вида – спонсорство внутри Канады и спонсорство супруга, который находится за ее пределами. При спонсорстве внутри Канады, спонсируемый супруг/супруга имеет право подать на рабочую визу одновременно с пакетом на спонсорство и работать пока не придет решение о его/ее ПМЖ. А вот кандидаты, которые находятся в своих странах, такой роскоши до сегодняшнего момента не имели. Им приходилось ждать выдачи ПМЖ визы вдали от своих любимых канадских супругов. Многие старались подать на гостевую визу, чтобы посетить своего канадского мужа или жену пока пакет на спонсорство был в процессе и 90 % получали отказы, так как намерение гостевой временной визы противоречило намерению остаться на ПМЖ по программе воссоединению семьи. Получался такой себе парадокс: «мы вам дадим кредит в банке, если вы нам докажите, что кредит вам не нужен».

В позапрошлом году Федеральный суд уже вынес решение, что отказывать в гостевой визе из-за того, что файл на ПМЖ по программе воссоединению семьи в процессе НЕЗАКОННО. Это немного сдвинуло ситуацию с мертвой точки, но коренным образом ее не поменяло до этого лета.

Теперь есть специальный закон, который обязывает рассматривать запрос на гостевую визу от супругов по упрощенной процедуре – ИМ НЕ НУЖНО ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ ВЕРНУТЬСЯ. Вдобавок к этому, гостевые визы от супругов теперь ДОЛЖНЫ рассматриваться в приоритетные 30 дней.

Когда супруг прилетает в Канаду, он имеет право подать на открытое разрешение на работу, так же, как и те, кто подавался внутри Канады. Чтобы иметь право подать на открытое разрешение на работу, нужно проживать вместе со своим супругом и иметь законный статус в Канаде (быть в Канаде легально). Максимальная длительность разрешения на работу 2 года, с правом его продления.

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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом представления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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