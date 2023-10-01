Массовая гибель дельфинов и рыб в бассейне Амазонки из-за аномальной жары

Не менее двухсот дельфинов, огромное число рыб и других животных погибли за последнюю неделю в реках бассейна Амазонки из-за рекордной жары и, как следствие, прогрева воды.

Представители Института развития Mamiraua (природоохранное правительственное учреждение Бразилии) сообщили о массовой гибели дельфинов в реке Tefé, одном из притоков Амазонки. Погибли не менее двух сотен речных дельфинов двух видов – Inea geoffrenss и Sotalia fluviatilis. Оба эти вида относятся к видам животных, находящихся на грани исчезновения.

Одновременно в устьях рек, составляющих бассейн Амазонки, зарегистрирована гибель буквально миллионов рыб и других живых существ – от крабов и лягушек, до водных змеек и ящериц. Массовая гибель водоплавающих началась 23 сентября, когда температура окружающей среды поднялась до невиданных раньше отметок, а вода прогрелась до рекордных температур. Даже на глубине трёх метров температура составляет более 40 градусов, а на поверхности в заводях и бухтах она доходит до точки кипения. Ранее самая высокая зафиксированная температура вод в этом районе составляла 32 градуса, при которой рыбы и млекопитающие чувствуют себя нормально. Но при 40 градусах и выше они начинают погибать. Одновременно, уровень воды в бассейне Амазонки резко упал из-за жары и засухи, что сократило количество и площадь заводей и, опять же, привело к угрожающему положению в животном мире региона.

Представители природоохранного ведомства заявили, что пока рано делать окончательные выводы о причинах гибели дельфинов и других живых существ, но ни на одном из сотен тел дельфинов нет следов ранений, ударов, порезов или других следов увечий, заборы анализов воды показали, что кроме аномальной температуры и связанных с этим явлением увеличением количества определённых микробов и бактерий, в принципе, безобидных для обитателей вод, никаких других странностей в воде не наблюдается, а массовая гибель продолжается. Практически нет сомнений в том, что причиной природной катастрофы стала высокая температура.

Учёные отрицают возможность смерти дельфинов от голода из-за массовой гибели рыбы – их основного источника питания, так как прошло слишком мало дней с момента начала гибели рыб для того, чтобы дельфины погибли от нехватки пищи.

Представители Института признают, что никогда раньше, нигде, ни в одной стране мира никто не сталкивался с массовой гибелью дельфинов из-за слишком высокой температуры воды. Просто потому, что никогда раньше температура вод в местах обитания дельфинов до угрожающих их жизни пределов не поднималась. Согласно последним сообщениям, в джунглях Амазонки начали пересыхать лесные озёра, что ведёт и гибели местных животных и к гибели леса.

Всего в регионе, охваченном засухой, согласно последней переписи животного мира, обитали менее тысячи дельфинов обоих видов. За неделю погибло более 20%, но, скорее всего, погибло не менее половины, а остальные могут погибнуть в ближайшие дни, если природа не смилостивиться.

Спорить о том, присутствуем ли мы при глобальных климатических изменениях, как-то уже и неприлично.