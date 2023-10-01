Повышение вступительного и годового взносов в Костко неминуемо

Взносы за возможность делать покупки в сети магазинов Костко будут повышены. Точная дата пока не объявлена, но повышение будет обязательно.

Дирекция сети магазинов Костко (Costco) – популярнейших магазинов в Северной Америке, – предупредила о грядущем повышении взносов за вступление в клуб Костко и за годовое обновление участия. Как известно, чтобы получить право на покупки в Костко, необходимо приобрести карточку этой сети, которая обходится сегодня 60 долларов в год (для обычного членства, а для “исключительного” её цена сегодня – 120 долларов).

На сколько цена взносов повысится, компания пока не уточняет. Но руководство подчеркнуло, что последний раз цена на взнос была повышена в 2017 гооду, так что компания воздерживалась от повышения цен на взносы до последнего. Компания предупредила, что повышения цены следует ожидать в ближайшем будущем. Разумеется, цена для каждого покупателя повысится при оплате следующего годового взноса.

Между тем, если общие показатели деятельности Костко по Канаде в этом году пока не опубликованы, то по США статистика доступна: в последнем квартале этого года (июль-сентябрь) общий объём товарооборота в Костко, в долларовом выражении снизился почти на 5 процентов. Иначе говоря, покупатели стали тратить меньше на покупки (львиная доля товарооборота в Костко приходится на продукты питания всех видов). С другой стороны, по заверениям руководства Costco, общее число “подписчиков”, то есть тех, кто приобрёл членскую карточку за этот же период (июль-сентябрь 2023 года) увеличилось.

Всего в разных странах мира Костко содержит почти 600 магазинов, из них более ста в Канаде. В Квебеке на 2023 год насчитывается 21 магазин Костко. На территории “Большого Монреаля” их, судя по карте Гугла, всего восемь, из них 5 находятся на острове, один в Лавале и два на Южном берегу в Лонгёе и Бросаре.