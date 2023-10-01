Сказание о котлетах! Одно из лучших изобретений человечества.

Несколько “котлетных секретов” и четыре рецепта котлет: котлеты классические, котлеты домашние, ещё один вариант классических котлет, котлеты куриные.

Котлетные тайны

Несколько секретов для приготовления вкусных домашних, благодаря этим тонкостям домашние котлеты получаются мягкими и таят во рту:

Фарш для котлет готовить лучше смешанный, т.е. свинина с курицей или свинина, говядина и курица.

Булку или белый хлеб лучше замачивать в сливках и пожирнее.

В котлеты добавлять только желток, т.к. белок придаст нашим котлетам сухость.

Репчатый лук лучше мелко натереть или измельчать.

А также для большей сочности лучше добавить в фарш кипяток или бульон При этом как ни странно, но котлеты получатся намного сочные и мягче.

Добавляем в котлеты измельченную на мелкой терке картошку или мелко нарезанную сырую капусту также для дополнительной сочности и воздушности.

Обязательно нужно выбить готовый фарш.

Обжаривать котлеты в кляре- смеси из муки, молока и яиц.

Все эти нехитрые советы или тонкости помогают готовить вкусные и сочные домашние котлеты.

Котлеты классические

Взять фарша говяжьего и свиного примерно пополам.

На 1 килограмм фарша полагается 2-3 дольки чеснока, полчайной ложечки соли и пару столовых ложек манки. Вот и все основные ингредиенты. Просто, казалось бы, но ведь вкусно!

Чеснок выдавливаем в большую миску (иногда можно заменить на чесночный порошок, но всегда лучше свежий продукт брать).

Добавляем в миску немного холодной воды – лучше всего, смывая тёрку или чесночную давилку (тёрка, кстати, весьма неудобна для тёрки чеснока, если больше ничего тереть не предвидится).

В миску добавляем небольшими порциями фарш, разумеется, тщательно перемешивая каждую порцию деревянной ложкой и добавляя воду.

Сколько воды добавлять? А так, по ощущениям. Масса должна быть густой, но не слишком крутой.

Когда весь фарш выложен и перемешан, добавляем манку и снова мешаем. И опять немного воды доливаем, по потребностям.

В процессе периодически надо удалять с тёрум ложкой жир, чем меньше жира останется, тем лучше.

Лепим котлеты.

И на огонь. Жарим до готовности – поверхность с обеих сторон должна быть поджаристой, но не подгоревшей. Огонь – средний, а то поверхность сгорит уже, а внутренность сырая останется.

Подавать котлеты с пылу, с жару, со свежей картошечкой. На столе стоит мисочка с укропом, которым гости щедро посыпают блюдо. Салат из помидоров и свежих огурцов под боком.

Котлеты домашние

Перед нами – обычные домашние котлеты. Казалось бы, простая и обычная еда. Но чтобы котлеты стали очень вкусными, надо приложить определённые усилия. Попробуем приготовить котлетки:

500 грамм любого фарша (можно смешивать разные виды мяса, но очень желательно белое и красное мясо всё же не смешивать)

200 грамм белого хлеба или булки, но не сладкой

1 или 2 крупные луковицы, но можно и больше на любителя

50 грамм сливок, желательно средней жирности

1-2 зубца чеснока, но для любителей

1 средняя картофелина (или взять такого же обьема капустных листьев)

1 желток

Соль, перец, приправы для котлет – по вкусу и по желанию любую зелень, даже можно сухую

Готовим:

Готовим фарш (лучше смешать разные виды или сорта мяса). Добавляем в фарш измельченный или растертый лук, картофель или капусту. Добавляем заранее замоченный в сливках белый хлеб, специи, чеснок. Все продукты хорошенько смешиваем и обязательно выбиваем фарш, который затем кладем на часок в холодильник. Когда фарш охладится, формируем котлеты(можно любой формы), в каждую котлету неплохо вложить для дополнительной мягкости и сочности немного (буквально чайную ложку) замороженного бульона или воды. Обжаривать котлеты нужно после того как их со всех сторон обмакнуть в кляре или просто в муке, но можно и в панировочных сухарях. После обжарки со всех сторон, доводим котлеты до готовности в духовке или казане в течении 15-20 минут.

Ешё один вариант традиционных котлет

Состав котлет:

Одна доля добротного говяжьего фарша

Одна доля добротного свиного фарша

Три доли свежих сочных помидоров, нарезанных кусочками

Полперца красного, нарезанного на кусочки

Полторы столовые ложки базилика, мелко порубленного, свежего

Щепотка петрушки – мелко порубить

Немного укропчка – мелко порезать

Луковица средняя

Чеснок – две дольки

Белый вымоченный хлеб и одно яйцо – хлеба немного, только, чтобы мякиш и яйцо не давали развалиться котлетам

Перец, соль по вкусу

Как вы поняли, всего у нас на 2 доли мяса (говядина и свинина), приходятся 3 доли помидоров, яйцо, немного белого мякиша и полперца – это основные ингридиенты.

Готовим котлеты:

Берём большую сковороду. В ней смешиваем весь фарш со всеми специями, хлебом и яйцом. Делаем из фарша продолговатые овальные котлеты, толщиной сантиметра полтора, длиною до пяти-шести. Выкладываем фарш на сковородку в уже кипящее масло (осторожно, не капните на руки!). Минуты через три добавляем резаный лук и чеснок и переворачиваем котлеты. Ещё минуты через три (или пять – смотрите по результату, всё от плиты зависит), бухаем в сковороду помидоры. И держим на огне, помешивая помидоры и пару раз переворачивая котлеты, ещё минут пять. Снимаем сковороду с огня. Подаём котлеты на стол с салатом или винегретом, в котором помидоры не присутствуют. Гарнир – самое то, пюре картофельное.

Запиваем, разумеется, Cabernet Sauvignon. Детям не давать!

Котлеты куриные

Берем граммов 200 куриного филе, пропускаем через мясорубку и смешиваем с небольшим количеством черствого белого батона, который предварительно смачиваем и тоже пропускаем через мясорубку одновременно с курятинкой

Добавляем в курятину с хлебом одно яйцо (желательно его немного взбить перед внесением в фарш), один тертый или толченый зубчик чеснока, немного молотого черного перца (трудно говорить о количестве – на вкус, на вкус…), немного солим – тоже на вкус

Лепим из фарша овальные плоские котлеты и обжариваем их на хорошем масле с обоих сторон почти до полной готовности

Оставляем на сковороде, накрыв крышкой. Можно поставить в духовку минут на десять, нагрев духовку до 200 градусов по Цельсию, но выключив до того, как туда поставили котлеты

Достаем, посыпаем петрушкой (скорее, травку ставим на стол – пусть народ сам посыпает)

Гарнир – гречневая каша или морковное пюре – очень помогут переварить очаровательное, но жирное блюдо. Ведь котлеты куриные (да любые котлеты) жарятся на масле и впитывают жиры очень сильно, а гречневая каша или морковное пюре как бы помогают справиться с тяжестью.Народ любит запивать водкой, но для непьющих людей рекомендуется ягодный морс.