Сказание о котлетах! Одно из лучших изобретений человечества.
Котлетные тайны
Несколько секретов для приготовления вкусных домашних, благодаря этим тонкостям домашние котлеты получаются мягкими и таят во рту:
- Фарш для котлет готовить лучше смешанный, т.е. свинина с курицей или свинина, говядина и курица.
- Булку или белый хлеб лучше замачивать в сливках и пожирнее.
- В котлеты добавлять только желток, т.к. белок придаст нашим котлетам сухость.
- Репчатый лук лучше мелко натереть или измельчать.
- А также для большей сочности лучше добавить в фарш кипяток или бульон При этом как ни странно, но котлеты получатся намного сочные и мягче.
- Добавляем в котлеты измельченную на мелкой терке картошку или мелко нарезанную сырую капусту также для дополнительной сочности и воздушности.
- Обязательно нужно выбить готовый фарш.
- Обжаривать котлеты в кляре- смеси из муки, молока и яиц.
Все эти нехитрые советы или тонкости помогают готовить вкусные и сочные домашние котлеты.
Котлеты классические
- Взять фарша говяжьего и свиного примерно пополам.
- На 1 килограмм фарша полагается 2-3 дольки чеснока, полчайной ложечки соли и пару столовых ложек манки. Вот и все основные ингредиенты. Просто, казалось бы, но ведь вкусно!
- Чеснок выдавливаем в большую миску (иногда можно заменить на чесночный порошок, но всегда лучше свежий продукт брать).
- Добавляем в миску немного холодной воды – лучше всего, смывая тёрку или чесночную давилку (тёрка, кстати, весьма неудобна для тёрки чеснока, если больше ничего тереть не предвидится).
- В миску добавляем небольшими порциями фарш, разумеется, тщательно перемешивая каждую порцию деревянной ложкой и добавляя воду.
- Сколько воды добавлять? А так, по ощущениям. Масса должна быть густой, но не слишком крутой.
- Когда весь фарш выложен и перемешан, добавляем манку и снова мешаем. И опять немного воды доливаем, по потребностям.
- В процессе периодически надо удалять с тёрум ложкой жир, чем меньше жира останется, тем лучше.
- Лепим котлеты.
- И на огонь. Жарим до готовности – поверхность с обеих сторон должна быть поджаристой, но не подгоревшей. Огонь – средний, а то поверхность сгорит уже, а внутренность сырая останется.
Подавать котлеты с пылу, с жару, со свежей картошечкой. На столе стоит мисочка с укропом, которым гости щедро посыпают блюдо. Салат из помидоров и свежих огурцов под боком.
Котлеты домашние
Перед нами – обычные домашние котлеты. Казалось бы, простая и обычная еда. Но чтобы котлеты стали очень вкусными, надо приложить определённые усилия. Попробуем приготовить котлетки:
- 500 грамм любого фарша (можно смешивать разные виды мяса, но очень желательно белое и красное мясо всё же не смешивать)
- 200 грамм белого хлеба или булки, но не сладкой
- 1 или 2 крупные луковицы, но можно и больше на любителя
- 50 грамм сливок, желательно средней жирности
- 1-2 зубца чеснока, но для любителей
- 1 средняя картофелина (или взять такого же обьема капустных листьев)
- 1 желток
- Соль, перец, приправы для котлет – по вкусу и по желанию любую зелень, даже можно сухую
Готовим:
- Готовим фарш (лучше смешать разные виды или сорта мяса).
- Добавляем в фарш измельченный или растертый лук, картофель или капусту.
- Добавляем заранее замоченный в сливках белый хлеб, специи, чеснок.
- Все продукты хорошенько смешиваем и обязательно выбиваем фарш, который затем кладем на часок в холодильник.
- Когда фарш охладится, формируем котлеты(можно любой формы), в каждую котлету неплохо вложить для дополнительной мягкости и сочности немного (буквально чайную ложку) замороженного бульона или воды.
- Обжаривать котлеты нужно после того как их со всех сторон обмакнуть в кляре или просто в муке, но можно и в панировочных сухарях.
- После обжарки со всех сторон, доводим котлеты до готовности в духовке или казане в течении 15-20 минут.
Ешё один вариант традиционных котлет
Состав котлет:
- Одна доля добротного говяжьего фарша
- Одна доля добротного свиного фарша
- Три доли свежих сочных помидоров, нарезанных кусочками
- Полперца красного, нарезанного на кусочки
- Полторы столовые ложки базилика, мелко порубленного, свежего
- Щепотка петрушки – мелко порубить
- Немного укропчка – мелко порезать
- Луковица средняя
- Чеснок – две дольки
- Белый вымоченный хлеб и одно яйцо – хлеба немного, только, чтобы мякиш и яйцо не давали развалиться котлетам
- Перец, соль по вкусу
Как вы поняли, всего у нас на 2 доли мяса (говядина и свинина), приходятся 3 доли помидоров, яйцо, немного белого мякиша и полперца – это основные ингридиенты.
Готовим котлеты:
- Берём большую сковороду. В ней смешиваем весь фарш со всеми специями, хлебом и яйцом. Делаем из фарша продолговатые овальные котлеты, толщиной сантиметра полтора, длиною до пяти-шести.
- Выкладываем фарш на сковородку в уже кипящее масло (осторожно, не капните на руки!).
- Минуты через три добавляем резаный лук и чеснок и переворачиваем котлеты.
- Ещё минуты через три (или пять – смотрите по результату, всё от плиты зависит), бухаем в сковороду помидоры. И держим на огне, помешивая помидоры и пару раз переворачивая котлеты, ещё минут пять.
- Снимаем сковороду с огня.
- Подаём котлеты на стол с салатом или винегретом, в котором помидоры не присутствуют. Гарнир – самое то, пюре картофельное.
Запиваем, разумеется, Cabernet Sauvignon. Детям не давать!
Котлеты куриные
- Берем граммов 200 куриного филе, пропускаем через мясорубку и смешиваем с небольшим количеством черствого белого батона, который предварительно смачиваем и тоже пропускаем через мясорубку одновременно с курятинкой
- Добавляем в курятину с хлебом одно яйцо (желательно его немного взбить перед внесением в фарш), один тертый или толченый зубчик чеснока, немного молотого черного перца (трудно говорить о количестве – на вкус, на вкус…), немного солим – тоже на вкус
- Лепим из фарша овальные плоские котлеты и обжариваем их на хорошем масле с обоих сторон почти до полной готовности
- Оставляем на сковороде, накрыв крышкой. Можно поставить в духовку минут на десять, нагрев духовку до 200 градусов по Цельсию, но выключив до того, как туда поставили котлеты
- Достаем, посыпаем петрушкой (скорее, травку ставим на стол – пусть народ сам посыпает)
- Гарнир – гречневая каша или морковное пюре – очень помогут переварить очаровательное, но жирное блюдо. Ведь котлеты куриные (да любые котлеты) жарятся на масле и впитывают жиры очень сильно, а гречневая каша или морковное пюре как бы помогают справиться с тяжестью.Народ любит запивать водкой, но для непьющих людей рекомендуется ягодный морс.