Недвижимость: Несколько привлекательных окрестностей Монреаля

По словам Кристин Латрейль, за последние семь лет она и ее мальчики посетили более тысячи парков в Монреале и за его пределами.

По словам Кристин Латрейль, за последние семь лет она и ее мальчики посетили более тысячи парков в Монреале и за его пределами.

Когда Кристин Латрейль была брокером по недвижимости, показывающим дома, семьям всегда требовалась информация о двух ключевых особенностях района: школах и парках.

Лэтрейл больше не занимается недвижимостью, но она стала чем-то вроде эксперта по паркам. По ее словам, за последние семь лет она посетила более тысячи парков со своими двумя мальчиками в Монреале и за его пределами. Она пишет о парках, играх и мероприятиях по соседству для журнала Montreal Families Magazine и activeforlife.com , а также на ее собственном веб-сайте, strollerparking.ca .

“За последние несколько лет мы прекрасно провели время, исследуя различные районы, в которых я никогда раньше не бывала, несмотря на то, что прожил в Монреале всю свою жизнь”, – сказала Латрейль.

Несмотря на то, что в Монреале и его окрестностях есть много отличных парков, некоторые районы особенно подходят для семейного отдыха.

“Я бы порекомендовала семьям подумать о том, хотят ли они иметь собственное пространство во дворе, но для передвижения им понадобится машина, или же им комфортно без двора, и в этом случае необходимо прогуляться по окрестностям, чтобы посмотреть, где можно поиграть на свежем воздухе”, – сказала она.

Западный остров предлагает дома для одной семьи с дворами и сотнями парков и зеленых насаждений, но растущая стоимость недвижимости сделала эти дома недоступными для многих семей. Согласно последнему ежеквартальному отчету о недвижимости, опубликованному Квебекской профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости, средняя цена дома в южной части Западного острова составила 770 000 долларов, или 663 600 долларов в северной части Западного острова.

Для более доступного дома с задним двором Latreille рекомендует Иль-Перро, который включает муниципалитеты Терраса-Водрей, Пинкур, Иль-Перро и Нотр-Дам-де-л’Иль-Перро. Средняя цена в этом районе составляет 540 000 долларов.

“Все, кого я знаю, кто живет на острове Иль-Перро, восхищаются качеством жизни, легким доступом к железнодорожной системе и относительной доступностью домов по сравнению с теми же домами на острове”, – сказала она.

Она отметила, что Иль-Перро также является излюбленным местом для семей, которые могут осмотреть местные фермы, посетить Олимпийский парк в Пинкуре или отправиться в Нотр-Дам-де-л’Иль-Перро, чтобы поиграть на памп-треке в парке Мезанж или в историческом парке Пуэнт-дю-Мулен.

Для тех, кто предпочитает быть поближе к городу, многие городские кварталы также предлагают отличные семейные удобства. Однако при средней цене в миллион долларов и более за отдельно стоящий дом в наиболее привлекательных городских районах многие семьи могут позволить себе только кондоминиум, таунхаус или комплекс.

По словам Латрейла, хотя в NDG, возможно, нет самых новых или модных парков, в нескольких минутах ходьбы есть практически все, что нужно семьям. Плато – еще одно место, которое она порекомендовала бы из-за его легкого доступа к ресторанам, удобствам и игровым площадкам, а также красивому и скоро реконструируемому парку Лафонтен. Она отметила, что близлежащие парки Персилье-Лашапель, де Жуайе-Викингс и Сен-Жак недавно были переделаны, создав больше мест для семейного отдыха, еды, игр или освежения на площадке для брызг в жаркое монреальское лето.

В Аутремонте жители могут найти парк через каждые пару кварталов. По ее словам, к югу от кампуса Университета Монреаля находится совершенно новый парк Пьер-Дансеро, небольшие парки, расположенные между многоквартирными жилыми зданиями, и красивые садовые парки со взрослыми деревьями и прудами, заполненными утками.

В Виллере такие парки, как Джованнина-ди-Томассо и Жан-Мари-Ламонд, предлагают общественные сады, а также привлекательные зоны для игр и досуга, в то время как близлежащий парк де Норманвиль привлекает всех возрастов большой площадкой для брызг и детской площадкой, а также открытыми столами для пинг-понга, кортами для бочче, бейсбольной площадкой., крытая беседка для активного отдыха и новообращенных, зеленая зона и множество столов для пикника и шезлонгов.

По словам Латрейля, во время пандемии COVID-19 многие муниципалитеты расширили свои программы для семей на свежем воздухе. Пьерфон предлагал замечательные концерты в парках, а Пуэнт-Клэр организовывал программы для посещения парков, в то время как такие места, как Аутремон, Верден и Хочелага-Мезоннев, закрывали улицы, чтобы создать игровые зоны для детей.

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