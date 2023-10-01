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Новости В Канаде открыли памятник в честь турецких солдат, погибших в Галлиполи
Фото: http://www.aviabileti.by/

В Канаде открыли памятник в честь турецких солдат, погибших в Галлиполи

Виктория Христова Окт 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде открыли памятник в честь турецких солдат, погибших в Галлиполи отключены 24 Просмотров

Памятник в честь турецких солдат, погибших в Галлиполи, был открыт на острове Ньюфаундленд у северо-восточных берегов Северной Америки.

Памятник в честь турецких солдат, погибших в Галлиполи, был открыт на острове Ньюфаундленд у северо-восточных берегов Северной Америки.

Турецкие солдаты, погибшие в боях на полуострове Галлиполи более века назад, были удостоены чести открытием памятника на Ньюфаундленде.

Прошел почти год с того дня, когда делегация из Ньюфаундленда и Лабрадора прибыла в Турцию, где поставлена серия статуй Северного Оленя на местах, где находился Королевский Ньюфаундлендский полк, который участвовал в Первой мировой войне.

Потребовалось десятилетие встреч и обсуждений, чтобы прийти к соглашению об установке памятника карибу в Галлиполи (Турция). Это было сложно отчасти из-за политики турецкого правительства, которое не поощряло установку памятников в этом районе, особенно памятников вторгшимся союзным войскам.

В обмен на установку на турецкой земле канадского памятника, в Канаде был установлен памятник турецким солдатам, погибшим в конфликте.

На открытии памятника заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз заявил, что памятник под названием «Мученикам Галлиполи» станет «вечным символом жертв и глубокой исторической связи между нашими странами».

Замминистра иностранных дел Турции также заявил: «Этот год знаменателен, поскольку мы чествуем столетие со дня создания Турецкой Республики. Галлиполийская кампания стала определяющим эпизодом не только в прошлом Турции, но и в мире. Это символ ожесточенного сопротивления турецкого народа самым могущественным армиям мира.

Это было началом распада Российской империи. Речь шла не только о контроле над доступом к Черному морю, это вопрос выживания и защиты Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, в то время командующий кампанией в Галлиполи, в конечном итоге стал основателем и президентом республики. Но та война также привела к созданию прочных уз дружбы между нашими странами. Бывшие враги на поле боя стали верными друзьями, а теперь союзниками в НАТО».

На мероприятии присутствовали и другие члены турецкого правительства, в том числе посол Эсра Демир, губернатор Ильхами Акташ и президент исторического места Галлиполи Исмаил Кашдемир.

 

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