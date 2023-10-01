Из истории календаря

Когда мы переворачиваем календарь, мы вряд ли задумываемся, а почему так или иначе называется текущий месяц. И еще меньше задумываемся о том, как этот месяц называли наши предки. И почему называли именно так. Не знаю, как вас, а меня это вдруг заинтересовало и увлекло. Впрочем, что-то я знала и раньше, а что-то открыла для себя только сейчас. Делюсь найденным и систематизированным!

Когда мы переворачиваем календарь, мы вряд ли задумываемся, а почему так или иначе называется текущий месяц. И еще меньше задумываемся о том, как этот месяц называли наши предки. И почему называли именно так. Не знаю, как вас, а меня это вдруг заинтересовало и увлекло. Впрочем, что-то я знала и раньше, а что-то открыла для себя только сейчас. Делюсь найденным и систематизированным!

Начнем сначала, то есть с первого календарного месяца современного года. Январь, и это для многих является фактом известным, своим названием обязан двуликому римскому богу Янусу. Но что славянам было до этого! Они придумали свое название январю . Свое, настоящее, отражающее его суть – «просинец». А веь так и есть! Именно в январе из-за туч начинается показываться синева, кусочки яркого неба. Затем появляется такое же яркое солнце. Яркое, но совсем не теплое, ведь именно в январе стоят лютые Крещенские морозы. А еще, по славянским традициям Просинец считался на Руси глухозимьем, то есть самым холодным временем года, крышей зимы. Однако день начинал прибавляться, и солнце постепенно начинает пригревать. А значит, зима переходила в свою завершающую фазу. И наступает февраль.

Название месяца февраль происходил от этрусского бога подземного царства Фебрууса. Но, опять-таки, что нам какой-то римский бог? Славяне нашли для этого месяца более емкое и точное название – «сечень», то есть «отсекающий год». Ведь февраль считался последним месяцем в году в те времена. А еще называли его «межень» – границей между зимой и весной. Но не только так. Все же богат был язык наших предков! Из-за частых вьюг и метелей февраль также величали «ветродуем», «лютнем», иногда – «бокогреем», потому что скотина выходила в феврале из хлевов обогревать бока. А еще его называли «свадебник» – от зимних свадеб, совершаемых от дня Богоявления до Масленицы. А вот кто не успел обзавестись семьей – тогда уже после Красной Горки… А пока что под масленичные гуляния и поедание блинов заканчивался февраль и начинался следующий месяц – март.

Римляне назвали март в честь бога войны Марса, который, и это не всем известно, был призван также защищать и мирный труд. Не войной одной жил человек. Но это в Риме. А у нас, на Руси у марта существовало множество иных, красивых, мелодичных, и совсем не воинствующих названий: на севере он назывался «сухий» из-за весеннего тепла, а по другой версии из-за того, что сохли в этом месяце срубленные леса. Ведь в феврале, то есть – сечене, деревья валили, секли то есть. А затем дожидались, пока они высохнут, для того, чтобы в марте сжечь на полях. Зачем, спросите вы? А затем, что там оставалась зола, которая и удобряла будущий урожай. Никакой химии не было у наших предков, никакие вертолеты не летали над пажитью и не разбрасывали всякую дрянь. Все исключительно натурально. А что касается самого марта, то он еще назывался «протальником». Ну, понятно, почему, да? Естетсвенно, появлялись проталины. Называли его и «капельником» – капель начиналась. Звали его и «весновеем» – веет ветерок, навевает весну. Настоящую, зеленеющую, апрельскую!

Древние римляне четвертый месяц в году называли априлис. Образовалосьэто слово от глагола «aperire», что означает «открывать». Римляне считали, что априлис – месяц весеннего открывания природы. Ну, тут, наверное, с ними можно согласиться. Пробуждение природы происходит именно в апреле. Ну, а наши предки на Руси это время года называли по-разному: цветень, белояр, берёзозол, снегогон, ручейник… Говоря о березозоле, нужно внести некое пояснение. Корень «зол» был сродни «зел», то есть «зелёный», «зеленеть». Таким образом, апрель – время, когда зеленеют самые русские деревья – березки. Кстати, отсюда и пошли другие названия месяца у разных народов, например «березень» у украинцев. Время берез и приближающегося мая.

Латинское имя пятому месяцу в году было дано римлянами в честь богини гор Майи, дочери Зевса. Майя была покровительницей женщин, богиней обольщения, плодородия, обновления земли. Кстати, с последним, с обновлением земли, были с римлянами вполне солидарны и наши предки. Ведь древнерусским именем месяца май было имя «травный» или «травень». Известно, что именно май – месяц цветов и любви. Многие древние майские обычаи и обряды связаны с культом расцветающей природы. А какая в мае сирень! А какие нарциссы! Да, весна вступает в свои права. Начинаются полевые работы. А еще в мае почитают святого Георгия. Егория, как его прозвали наши предки. И почитают совсем не зря! Егорий весенний как бы открывал период сельскохозяйственной страды, начало полевых работ. Поскольку хороший урожай зависит от влажности почвы, а в конце апреля начинаются теплые росы, то в народе создалось представление, будто Егорий отмыкает землю и выпускает первую росу. А тут уже и июнь на подходе!

В древнерусском календаре июнь назывался «светозар», что означает озаренный светом. И еще самый длинный по количеству часов света в сутках. Светозар у славян олицетворял юность, молодость, силу. Также существовали другие названия этого месяца: изок, то есть – кузнечик, и червень, то есть – красный. А все потому , что насекомое «червец», благодаря которому получалась багряная краска, собиралось в этом месяце. Наверное, тоже многим известен тот факт, что название летнего месяца июня происходит от латинского иуний, посвящённый богине Юноне. Июнь – время солнцеворота. Достигнув наивысшей высоты на небосклоне, оно медленно начинает опускаться. Поэтому июнь является месяцем самых длинных дней и коротких белых ночей. И это длится до 22 июня. Дальше дни потихонечку идут на убыль, а ночи становятся длиннее. И наступает июль.

Июль берёт своё название от латинского «иулий» в честь Юлия Цезаря. У славян июль, период созревания плодов и ягод, считался самым теплым месяцем года. Это вершина лета по теплу и грозам, благодатная пора сбора ягод, овощей и хлеба, а также меда. А еще у славян он имел название «грозник», сами понимаете почему. А еще – липень. Назван так в ознаменование цветения липы. Кроме того, именно в этом месяце начиналась уборка на полях, потому в крестьянском быту июль часто звался «страдником», от слова «страда» – уборка урожая). И она продолжалась еще и в августе.

Август, название восьмого месяца, дано в честь римского императора Августа и занесено к нам из Византии. У древних славян август назывался иначе. На севере он назывался «зарев» – так называлось еще сияние зарницы, а на юге «серпень» – от слова «серп». В августе продолжалась начатая в июле уборка урожая и эатва пшеницы. Поэтому он ещё назывался «жнивень». В это же время года женщины расстилали скошенный лён по уже холодной росе, поэтому август получил название «ленораст». Также у славян это месяц назывался «зорничником» от слова зорить, то есть дозревать и «зарником» от слова зарница. А дозревало все как раз к сентябрю.

Сентябрь, девятый месяц в году, у древних римлян считался седьмым месяцем, поэтому и получил свое название septem – то есть седьмой. В старину славяне называли этот месяц «ревун» из-за завывания, то есть рёва осенних ветров и зверей, особенно оленей. В это время рябина становилась сладкой, поэтому часто сентябрь назвался «рябинником». Московский Собор 1492 года принял решение считать летосчисление в России с 1 сентября вместо 1 марта. Начало нового летоисчисления положил еще император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу и даровав христианам свободу исповедовать свою веру. Первый Вселенского собор в Риме в 325 году определил начало нового года с 1 сентября, дня свободы христиан. На Руси новолетие праздновалось 1 сентября вплоть до 1699 года. Петр Первый специальным указом перенёс новый год на 1 января и отменил летоисчисление от Сотворения мира. Однако в церковном богослужении новолетие так и осталось с 1 сентября, которое мы недано и отмечали. А еще сентябрь называли «хмурень» – из-за угасания солнечного света и ранного наступления сумерек. Начинает холодать… Предрассветная свежесть остужает воздух и землю – и наступает октябрь.

Название октября происходит от латинского octo – восемь. На Руси он назывался «позимником» или «листопадником» из-за осеннего падения листьев. В простонародье месяц октябрь звался «грязником» – из-за осенних дождей, ненастья и грязи. А ещё «свадебником», потому как в этом месяце справлялось множество свадеб, особенно с начиная с праздника Покрова. А там уже и до ноября рукой подать!

Ноябрь получил своё название от латинского novem, что означает – девять. В старину месяц ноябрь назывался «грудным» из-за груд смерзшейся земли на зимних дорогах. Сами дороги называлась грудным путем. В народе месяц также называли еще «снеговей», «мокрец», «бездорожник». В некоторых источниках упоминается «листогной» — от гниющих листьев. «Ноябрь — сентябреев внук, октябреев сын, зиме родной батюшка» – говорил народ. Да, в ноябре частенько выпадает первый снег. И мы ждем декабрь.

Название месяца «декабрь» происходит от латинского числительного decern, что означает в переводе – десять или десятый. У славян декабрь назывался «студный» из-за зимней стужи. Также он назывался «ветрозвон», «озлобень», «ледослав», «лютовей». А еще 1 декабря на Руси был «день-грамотник» – дети шли в первый класс и вообще в школу. Ну, и день солнцестояния тоже приходится на декабрь. Хотя раньше «Зимний Солнцеворот» отмечали не 22 декабря, а спустя три дня, когда «хоть на воробьиный скок, да прибудет дня». Ну, а после Солнцеворота и январь не за горами!

И так каждый год!