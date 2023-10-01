В Канаде выбросы парниковых газов от добычи нефти и газа выросли на 2,3%

Выбросы парниковых газов от добычи нефти и газа выросли в Канаде на 2,3% за год, показывают данные Канадского института климата.

Выбросы парниковых газов от добычи нефти и газа выросли в Канаде на 2,3% за год, показывают данные Канадского института климата.

Согласно подсчетам исследователей, в 2022 году выбросы увеличились на 14,2 мегатонны, или 2,31%, достигнув 440 мегатонн. Общее снижение выбросов относительно 2005 года составило 6,3% при обязательстве сократить их на 40-45% к 2030 году.

Выбросы нефтегазового сектора и коммунальной сферы составили 72% от всех национальных выбросов. При этом коммунальная сфера дала больше выбросов из-за особенно холодной зимы. В других сферах выбросы снижаются. Так, в электроэнергетике они сократились с 2005 года на 56%.

«Наша предварительная оценка выбросов Канады в 2022 году показывает, что климатическая политика и чистые технологии сокращают выбросы, но этот прогресс сдерживается продолжающимся ростом выбросов от нефти, газа и зданий», — пояснил ситуацию президент Канадского института климата Рик Смит.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пообещал сократить выбросы метана от нефтегазового сектора на 75% к тому же 2030 году.