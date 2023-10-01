Блинкен призвал Индию работать с Канадой на фоне дипломатического скандала

Сотрудничать с Канадой для привлечения к ответственности убийц Хардипа Сингха Ниджара призвал Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сотрудничать с Канадой для привлечения к ответственности убийц Хардипа Сингха Ниджара призвал Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, он заявил об этом министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару 28 сентября на встрече с ним.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности, и мы надеемся, что наши друзья как в Канаде, так и в Индии будут работать вместе, чтобы решить этот вопрос», — цитирует его слова издание.

Блинкен также отметил, что обеспокоен обвинениями в адрес Индии, которые выдвинул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, Трюдо публично обвинил в причастности к убийству сикха правительство Индии, что вызвало кризис в канадско-индийских отношениях. В частности, Индия приостановила выдачу виз канадцам.

США такая позиция Канады поставила в неловкое положение на фоне переговоров глав внешнеполитических ведомств США и Индии.