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Новости В Канаде рассказали о своем самом важном оборонном партнере в АСЕАН
Вьетнам

В Канаде рассказали о своем самом важном оборонном партнере в АСЕАН

Виктория Христова Окт 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде рассказали о своем самом важном оборонном партнере в АСЕАН отключены 32 Просмотров

Вьетнам является центром Индо-Тихоокеанской стратегии Канады, на ее реализацию Оттава потратила почти $2,3 млрд, заявила замминистра иностранных дел Канады Синди Термосхейзен.

Вьетнам является центром Индо-Тихоокеанской стратегии Канады, на ее реализацию Оттава потратила почти $2,3 млрд, заявила замминистра иностранных дел Канады Синди Термосхейзен.

На церемонии празднования 78-летия Дня независимости и 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Канадой, организованным посольством Вьетнама в Оттаве Термосхейзен рассказала, что Вьетнам является центром Индо-Тихоокеанской стратегии Канады.

По ее мнению, быстрый рост в экономических отношениях между Вьетнамом и Канадой во многом обусловлен Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП).

Помимо торговли Вьетнам является важным оборонным партнером Канады в Юго-Восточной Азии. И эти отношения расширяются с каждым днем. Так, недавно был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области миротворческой деятельности ООН.

 

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