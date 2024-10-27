Coinbase названа официальным партнером Канадской футбольной лиги

Криптобиржа Coinbase объявила о своем назначении официальным партнером Канадской футбольной лиги и 111-го Кубка Грея.

Криптобиржа Coinbase объявила о своем назначении официальным партнером Канадской футбольной лиги и 111-го Кубка Грея.

В рамках этого соглашения Coinbase станет спонсором 111-го Кубка и организует розыгрыш монет на мероприятии, которое пройдет в ноябре в Ванкувере.

Целью данного сотрудничества является привлечение криптовалюты к поклонникам CFL.

Согласно информации от биржи, это партнерство связано с растущим интересом к криптовалютам в Канаде, где около пяти миллионов людей, что составляет 13% населения, как сообщается, занимаются криптоактивами.

Это соглашение является первым случаем, когда значительная канадская спортивная лига официально заключила партнерство в области криптовалют.

Генеральный директор Coinbase Canada, Лукас Мэтисон, отметил, что CFL — одна из самых известных спортивных организаций в стране, и они надеются укрепить связь канадцев с криптовалютами, предоставляя новые возможности для участия в цифровой экономике.

В рамках инициативы, фанаты CFL получат возможность участвовать в криптоэкономике с помощью рекламных акций от Coinbase, включая стартовый бонус в размере 25 долларов в биткоинах при первой сделке.

Кроме того, сканируя QR-коды, фанаты смогут выиграть биткойн-призы, абонементы на матчи и главный приз в 50 000 долларов в биткоинах с поездкой на 112-й Кубок Грея в 2024 году.

На мероприятии также запланированы дополнительные активности, включая шоу с братьями Джонас.

Кубок Грея — одно из самых значительных ежегодных событий в Канаде с более чем столетней историей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.