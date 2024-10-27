Температура воздуха резко упадет после невероятного октябрьского потепления

В этом сезоне в Монреале наблюдались высокие для осени температурные показатели , но это может скоро закончиться .

Нормальная температура в регионе для этого времени года составляет 10 °C, но в середине октября температура резко поднялась до 24°C.

Более теплая погода вскоре закончится, и ртутный столбик опустится и приблизится к сезонной норме. Это случится уже в выходные, которые начнутся с дождей и понижения температуры до 8 °C.

В четверг все-таки произошло дневное повышение температуры до 13 °C, после чего температура начала достигать минимума в 2 °C в четверг вечером.

Однако в пятницу было солнечно, а дневная температура поднялась до 11 градусов тепла.

Что касается выходных, то у жителей Монреаля будут идеальные условия для уютного времяпрепровождения. Но не на улице. В субботу дождливая погода с температурой до 12 градусов тепла.

В воскресенье ожидается облачное небо и сезонная дневная температура до -7 °C.

Одевайтесь потеплее!

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