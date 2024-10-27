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Деятельность Канадской медиа группы Температура воздуха резко упадет после невероятного октябрьского потепления

Температура воздуха резко упадет после невероятного октябрьского потепления

Виктория Христова Окт 27, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Температура воздуха резко упадет после невероятного октябрьского потепления отключены 1 Просмотров

В этом сезоне в Монреале наблюдались высокие для  осени температурные показатели, но это может скоро закончиться.

 

Нормальная температура в регионе для этого времени года составляет 10 °C, но в середине октября температура резко поднялась до 24°C.

Более теплая погода вскоре закончится, и ртутный столбик опустится и приблизится к сезонной норме. Это случится уже в выходные, которые начнутся с дождей и понижения температуры до 8 °C.

В четверг все-таки произошло дневное повышение температуры до 13 °C, после чего температура начала достигать минимума в 2 °C в четверг вечером.

Однако в пятницу было солнечно, а дневная температура поднялась до 11 градусов тепла.

Что касается выходных, то у жителей Монреаля будут идеальные условия для уютного времяпрепровождения. Но не на улице. В субботу дождливая погода с температурой до 12 градусов тепла.

В воскресенье ожидается облачное небо и сезонная дневная температура до -7 °C.

Одевайтесь потеплее!

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