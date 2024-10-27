Несмотря на закрытие курсов франконизации, CAQ утверждает, что бюджет увеличился

Вот уже несколько дней коалиция “Авенир Квебек” (CAQ) подвергается критике за отмену занятий по французскому языку, как якобы за те, которые больше не пользуются спросом.
Во время опроса в четверг официальный лидер оппозиции Марк Тангуэй заявил, что с точки зрения франконизации, дела обстоят неважно.
Лидер CAQ и премьер-министр вместо этого ответили, что бюджет на франконизацию увеличился с 217 миллионов долларов до 251 миллиона долларов, включая 104 миллиона долларов на школьные центры обслуживания.
Но, по словам Лего, проблема заключается в школьных сервисных центрах, потому что за шесть месяцев они израсходовали свой годовой бюджет.
Министр, отвечающий за французский язык, Жан-Франсуа Робер, сказал, что каждую неделю открываются новые курсы франконизации и что в этом году их будет проходить больше людей, чем в прошлом.
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