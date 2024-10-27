В Квебеке арестовали водителя «Замбони»

Этот инцидент произошел на хоккейной арене в городе Челси, находящемся в провинции Квебек.

В нетрезвом состоянии водитель столкнулся с бортиком на машине, предназначенной для очистки льда, повредив дверь, а затем, пытаясь с задним ходом вернуть транспорт, испортил поверхность льда.

Согласно сообщениям, на происшествие обратили внимание несколько свидетелей, и один из них вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители произвели тест на алкоголь, после чего отпустили водителя «Замбони».

Позже ему необходимо будет явиться в суд для разбирательства.