Дефицит Канады составил C$9,8 млрд с апреля по август

Дефицит федерального бюджета Канады составил C$9,8 миллиарда с апреля по август, согласно отчету Министерства финансов, опубликованному 25 октября изданием The City News.

В данном отчете отмечается, что этот показатель сопоставим с дефицитом за аналогичный период прошлого года, который составил C$4,3 миллиарда.

За прошедший год доходы федерального бюджета увеличились на C$16,7 миллиарда (9,3%), тогда как расходы возросли на C$17,9 миллиарда.

Рост расходов объясняется значительными затратами как на помощь физическим лицам, так и на поддержку провинций.

Заметно увеличились расходы на обслуживание государственного долга — на 23,1%, что составляет C$4,4 миллиарда, в основном из-за повышения процентных ставок по облигациям и казначейским векселям.

Также стоит отметить, что Банк Канады понизил свою ключевую процентную ставку, которая теперь составляет 3,75%.

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