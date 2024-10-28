С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды!

А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме.

Международный день анимации (англ. International Animation Day) или Всемирный день мультфильмов, который отмечается ежегодно 28 октября, был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

В этот день православные отмечают память Евфимия Солунского, жившего в 9 веке в Палестине. Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Торжественное открытие Статуи Свободы состоялось 28 октября 1886 года.

28 октября 1571 г. 453 года назад , Царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Собакиной. Через два года после смерти своей второй жены Марии Темрюковны (Кученей) 41-летний русский царь Иван IV в Троицком соборе Александровской слободы (113 километров от Москвы, ныне райцентр Владимирской области) обвенчался с Марфой Васильевной Собакиной, 19-летней дочерью захудалого коломенского дворянина, дальней родственницей Малюты Скуратова.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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