Семейная пара юристов из Торонто приговорена к тюремному заключению за неуважение к суду из-за пропажи миллионов долларов из фондов покупателей жилья

Адвокаты из Торонто Николас Картел и Синга Буи были приговорены к 30 суткам тюремного заключения за неуважение к суду после того, как не предоставили документы, касающиеся пропажи более 6,5 миллионов долларов с трастового счета их юридической фирмы.

Супружеская пара, управляющая компанией Cartel & Bui LLP, столкнулась с судебными исками от 25 покупателей и продавцов жилья после того, как в период с апреля по декабрь 2023 года их средства были растрачены.

Приговор Картелю вступил в силу немедленно, в то время как Буй начнет отбывать наказание 26 ноября.

Эксперты-юристы отметили, что тюремные сроки для адвокатов по делам о неуважении к суду редки и, как правило, применяются в серьезных ситуациях.

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