Чтиво выходного дня: Третьяковская галерея, ее известные художники и полотна

Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год. Именно тогда Павел Михайлович приобрел две первые картины русских художников «Искушение» Н.Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В.Г. Худякова. Ранее в 1854–1855 годах П.М. Третьяков купил 11 графических листов и 9 картин старых голландских мастеров. В конце 1850-х годов в его собрании появляются полотна «Сбор вишен» И.И. Соколова, «Разносчик» В.И. Якоби, «Вид в окрестностях Ораниенбаума» А.К. Саврасова, «Больной музыкант» М.П. Клодта. Вероятно, уже тогда Третьяков замыслил создать музей, где будет представлена национальная русская школа живописи.

5 ноября 1878 года родился художник Кузьма Петров-Водкин. Мальчик рос в небольшом городе Саратовской губернии, учился в приходской школе – впрочем, дни учебы скорее были заполнены шалостями, а интерес у будущего художника вызывала только арифметика: «Мне нравились неизбежные выводы ее действий: бабы с яблоками, текущие краны воды, поезда, прибывающие в неизвестные часы и минуты…» Тогда же, в школьные годы, начали проявляться художественные дарования Петрова-Водкина – он вспоминал, как рисовал на полях тетради во время урока, и голос учителя «проваливался в небытие». В Московское училище живописи, ваяния и зодчества художник поступил, будучи практически самоучкой; попытки получить соответствующее образование приводили его то к иконописцам-старообрядцам, то к преподавателям, которые «не подпускали» студентов к натуре.

Окончательно живописный стиль художника сформировался лишь в 1910-х годах – как плод знакомства с европейским искусством в заграничных поездках и как результат размышлений о революции. Особую страницу творчества Петрова-Водкина заняла тема материнства. О его теплых, доверительных отношениях с матерью свидетельствует сохранившаяся переписка и автобиографическая трилогия «Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия.»

2 ноября 1843 года родился скульптор Марк Антокольский. Фамилия «Антокольский» происходит от названия виленского пригорода Антоколь, в котором родился скульптор. В пригороде жили члены еврейской общины. За первый художественный опыт маленького Марка наказали родители: будущий скульптор разрисовал только что побеленную отцом печь. Первую большую работу Антокольского – скульптуру «Иван Грозный» (хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге) – император Александр II приобрел за восемь тысяч рублей. Сам скульптор вспоминал это так: «Я заснул бедным, встал богатым. Вчера был неизвестным, сегодня стал модным». Антокольский был почетным членом Берлинской, Венской и Лондонской академий; академиком и профессором Императорской академии художеств; был награжден французским орденом Почетного легиона. Скульптор много писал; он был автором искусствоведческих статей, опубликовал автобиографию и роман «Бен-Изак» — хронику из еврейской жизни.

Для Николая Рериха понятие духовности выходило далеко за пределы, очерченные теми или иными догмами. Он искал подлинную, глубинную духовность в каждой религии – и в каждой находил то, что обладало особенной силой. Неудивительно, что Рериху оказался близок Сергий Радонежский – один из самых почитаемых в православии святых. На картине «Святой Сергий» запечатлен исторический сюжет – святой Сергий благословляет русское войско на Куликовскую битву. В руках он по-отечески бережно держит Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. Рерих изображает Сергия Радонежского в строгом монашеском облачении; его величественная фигура излучает твердое спокойствие, внутреннюю собранность. Глаза святого прикрыты – как у человека, погруженного в молитву. Рерих пишет лик святого с восточными чертами, несколько отступая от канонов христианской иконографии. В этом заключался духовный манифест художника – в сосуществовании всех культур и вероисповеданий, в их симбиозе. Об этой взаимосвязи свидетельствует и другая любопытная деталь: на фоне куполов Лавры прослеживаются очертания гор. В своей синеве горы напоминают Гималаи – именно там художником и было написано произведение «Святой Сергий».

30 октября 1902 года родился художник Семен Чуйков. На родине Чуйкова окружало многое, что хотелось запомнить и запечатлеть – бескрайняя ширь киргизских степей, юрты с тянущимися ввысь струйками дыма. Дорогие сердцу образы живописец воплотил в горных пейзажах и в портретах чабанов – пастухов овец. В 1920 году Чуйков поступил в Туркестанскую художественную школу; затем оттачивал мастерство во ВХУТЕМАСе, будучи учеником Роберта Фалька. С 30-х годов художник и сам преподавал живопись. Чуйков много путешествовал – был в Индии, Греции, Болгарии, Италии, издавал путевые и мемуарные очерки. Однако именно природа, люди и сюжеты родной Киргизии оставались лейтмотивом его творчества. Благодаря Чуйкову в республике была создана первая картинная галерея; открылось художественное училище, носящее сегодня его фамилию.

27 октября 1886 года родился художник Роберт Фальк. Своим ученикам и современникам Фальк запомнился как чуткий преподаватель и талантливый, трудолюбивый мастер. Так, живописец Семен Чуйков вспоминал: «Он говорил с нами всегда как художник. Не как учитель, «натаскивающий» своих учеников, а как художник, как артист. В его мастерской реже слышались речи об анатомии или перспективе, о мазке, пятне или линии, а чаще о красоте, правде, о характере, о подлинности и искренности». Вот каким запомнил Фалька художник Моисей Хазанов: «Его работоспособность изумительная. Он всегда в искусстве. Летом весь день работает на природе, а если дождь — на террасе. За лето он привозит 12–14 холстов, но это не этюды. Достаточно взглянуть на их фактуру, чтобы почувствовать, какая огромная работа вложена в каждый холст». Елена Левина, дочь ученицы Фалька Евы Левиной-Розенгольц, писала: «Мне кажется, фальковское влияние чувствовалось в творчестве каждого. Жизнь сложилась у всех по-разному. Не все продолжали заниматься живописью, а ушли кто в преподавание, кто в театр. Только некоторые до конца жизни не бросали живопись и выставлялись. Но никто из них не поддался искушению работать на потребу идеологии».