Канадский рынок автомобилей в сентябре показал небольшой спад.

После завершения 2019 года с уменьшением на 3,7% авторынок Канады вошёл в негативную тенденцию, которая пока не завершилась.

Ярким примером является 2022 год, когда рынок демонстрировал снижение в 11 из 12 месяцев, потеряв 7,6%.

В этом году было реализовано 1,51 млн машин. Канада, являясь одним из ведущих мировых производителей легковых автомобилей, сталкивается с зависимостью своего сектора от глобальных цепочек поставок, собирая на своих заводах Stellantis, Ford, GM, Honda и Toyota 1,4 млн автомобилей из деталей от почти 700 поставщиков.

Во время пандемии COVID-19 канадский автоотрасль оказалась особенно уязвимой, страдая от закрытия границ, приостановок работы фабрик и нехватки микросхем.

Производители начали применять более рациональные стратегии, такие как укрепление связей с поставщиками и диверсификация ресурсов.

В 2023 году рынок начал восстанавливаться, реализовав 1,69 млн новых автомобилей, что на 11,4% больше, чем в прошлом году.

Однако в сентябре зафиксировано снижение на 1,3% до 155 286 автомобилей.

Лидером продаж за девять месяцев остается Ford, увеличивший объем продаж на 5,4%, за ним следует Toyota с ростом на 9,6%.

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