Полиция Монреаля расследует предполагаемый вуайеризм в метро, видео которого публикуется в Интернете

Полиция Монреаля (SPVM) расследует предполагаемый случай вуайеризма в метро с участием 18-летней девушки, видеозапись инцидента в настоящее время распространяется в социальных сетях

Представитель SPVM Кэролайн Шеврефис сообщила, что 21 октября около 18:45 на Зеленую ветку были вызваны полицейские после того, как женщина сообщила, что мужчина сфотографировал ее без ее согласия в вагоне метро

“Предположительно, 18-летняя девушка была сфотографирована мужчиной, который находился в том же вагоне метро, что и жертва”, – сказал Шеврефис.

Полиция работает над установлением личности и местонахождения подозреваемого, которого описали как мужчину лет 30.

На видео видно, как мужчина сидит на скамейке, а пассажиры противостоят ему, причем один из них пытается выхватить у него из рук мобильный телефон.

Слышно, как пассажир кричит: “Удалите это! Удалите это!”, а затем: “Вы извращенец”.

Также видно, как пассажиры требуют, чтобы мужчина предъявил удостоверение личности, прежде чем выйти из вагона метро.

Полиция заявила, что мужчине могут быть предъявлены обвинения.

Следователи встретятся со свидетелями и проанализируют улики в рамках продолжающегося расследования.

Шеврефиль заявил, что полиции известно о видеозаписи, и призвал граждан не брать дело в свои руки.

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