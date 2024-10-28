Квебекские либералы призывают расследовать закрытие курсов французского языка для вновьприбывших

Либеральная партия Квебека призвала уполномоченного по французскому языку расследовать отмену некоторых курсов обучения французскому языку для вновь прибывших в провинцию .

Ссылаясь на “продолжающуюся серию закрытий программ франкизации”, оппозиционная партия объявила в субботу утром в пресс–релизе, что ее критики французского языка и занятий французским языком Андре Альбер Морен и Мадва–Ника Кадет направили письмо комиссару по французскому языку.

В письме содержится просьба к комиссару Бенуа Дюбрейлю “провести расследование, чтобы обеспечить соблюдение права, включенного в Хартию французского языка”, – говорится в пресс–релизе.

Либералы обвиняют бюджетные решения правительства Квебека “Коалиция Авенир”, которые, по их словам, “ставят под угрозу возможность иммигрантов стать франкоговорящими в сроки, которые облегчили бы их интеграцию на рынке труда и в квебекское общество“.

В нескольких интервью на этой неделе министр иммиграции Квебека Жан–Франсуа Роберже обвинил в закрытии школьных центров обслуживания, заявив, что его правительство фактически увеличило бюджеты на курсы французского языка.

Однако на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что образовательные центры были вынуждены сократить объем программ из-за бюджетных ограничений, наложенных на них провинцией, что также привело к потере работы учителями.

“Эти сокращения привели в последние недели к отмене курсов французского языка, особенно в регионах Абитиби–Темискаменге, Эстри, Лавале, Лаурентидах, Мориси и Монреале”, – говорится в сообщении.

Помимо отмен, либералы говорят, что среднее время ожидания очного обучения французскому языку за последнее время удвоилось до четырех месяцев, в то время как люди, которые зачислены, иногда вынуждены преодолевать сотни километров, чтобы попасть на занятия.

“Создается впечатление беспорядка, который наводит на мысль, что правительство не в состоянии выполнять свои обязательства по Хартии французского языка”, – говорится в письме, направленном комиссару вечером в пятницу.

Закрытие происходит в период повышенного спроса на занятия, поскольку в настоящее время Квебек принимает около 600 000 временных иммигрантов. Квебек неоднократно обращался к федеральному правительству с просьбой предоставить больше полномочий и средств, чтобы справиться с наплывом приезжих, но руководство CAQ также подверглось критике со стороны Оттавы.

Федеральный министр общественных услуг и закупок Жан–Ив Дюкло заявил в пятницу, что 750 миллионов долларов, которые федеральное правительство тратит на помощь провинции с вновь прибывшими, используются не в полной мере.

“Мы абсолютно обязаны инвестировать необходимые суммы во франконизацию“, – сказал Дюкло. “Если мы хотим, чтобы вновь прибывшие могли полностью реализовать свой потенциал, мы должны предложить им соответствующие услуги“.

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