CAA в Квебеке проводит проверку безопасности детских автокресел

CAA в Квебеке провела проверку безопасности детских автокресел в Лавале , чтобы привлечь внимание к важности правильной установки и предотвратить возможные трагедии на дороге .

Недавний опрос, проведенный автомобильной ассоциацией, показал, что примерно каждый второй ребенок ездит в неправильно установленных детских креслах.

Мартина Данце недавно купила автокресло для своего внука, но, по ее словам, ей было трудно правильно его установить, поэтому она решила посетить мероприятие в субботу.

В ходе мероприятия специалисты CAA по безопасности проверили надежность установки детских автокресел и рассказали участникам о правильной установке и технике безопасности.

“На сегодняшний день мы уже проверили более 30 различных автокресел, но только 3 были установлены должным образом”, – сказал Андре Дюрошер, директор по безопасности CAA в Квебеке.

По словам Дюрошера, частым недостатком является неправильное пристегивание сиденья.

Он добавил, что также часто не учитывается сезонная регулировка ремней для детской одежды. “Ребенка может выбросить.

У вас также могут быть случаи, когда ремень затягивается на шее”, – пояснил он.

Другие важные проверки включают в себя проверку соответствия размера автокресла весу ребенка и того, что ремни безопасности и фиксаторы застегнуты на нужной высоте.

Кроме того, у автокресел есть срок годности, и со временем как пластик, так и ремни могут изнашиваться.

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