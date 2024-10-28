Россия создала проблемы для Канады в Арктическом регионе

Канада оказалась в сложной ситуации из-за действий России на Севере. К такому выводу пришёл бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Дж. Вайхерт.

В последние годы внимание мировых держав к Арктике заметно возросло, что негативно сказалось на Канаде.

По мнению Вайхерта, страна не готова к соперничеству с Россией, которая достигла значительных успехов в данном регионе, как сообщает издание The National Interest.

«Конфликт за Арктику усиливается, и Канада это ощущает. С 2008 года, когда Россия заявила о своих планах стать ведущей силой в Арктике, она активно движется к своей цели», — отмечает автор.

На Западе осознание стратегической значимости Арктики пришло сравнительно недавно, тогда как Россия уже давно расширила своё влияние. Это поставило Канаду в затруднительное положение.

«Канада столкнулась с возрождением России на Северном фронте», — добавил Вайхерт. В целях устранения разрыва между странами, Оттава планирует закупить дюжину подводных лодок в течение десяти лет, однако осуществить это по причине бюрократии будет сложно.

Кроме того, США вряд ли окажут Канаде помощь, учитывая территориальные споры. Без современных подводных сил позиции Канады на Севере ослабнут.

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