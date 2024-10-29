С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды!

А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day), который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) в 2006 году, с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день борьбы с псориазом или Всемирный день псориаза (World Psoriasis Day). Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза (International Federation of Psoriasis Associations – IFPA).

В этот день православные чествуют мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Благодаря церковному преданию, святой Лонгин на Руси считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.

Один из первых советских драматических театров – Театр имени Владимира Маяковского – открылся 29 октября 1922 года спектаклем «Ночь», поставленным артистом и режиссером Незлобинского театра А. Велижановым по пьесе французского писателя М. Мартине.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.