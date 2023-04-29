Чтиво выходного дня: Жермена де Сталь. Французская писательница. Теоретик литературы. Публицист

Автор много писала о зависимости литературы от общественной жизни. Но ее политические воззрения всегда шли вразрез с официальными. Книгу «О Германии», в которой описывала культуру и философию немцев, даже посылала Наполеону лично вместе с письмом, в котором просила об аудиенции.

Анн-Луиз Жермен, баронесса де Сталь-Гольштейн родилась 22 апреля 1766 года в городе Париж. В салоне ее матери сходились литературные знаменитости Парижа. Жермена с одиннадцати лет постоянно присутствовала на этих вечерах и жадно прислушивалась к разговорам гостей. Напрасно строгая мать старалась системой воспитания, основанной на началах долга, сдерживать и дисциплинировать свою живую и впечатлительную дочь.

Богато одаренная и экзальтированная девочка, ускользая от влияния матери, особенно горячо привязалась к отцу, целыми часами беседовавшему по самым разнообразным вопросам со своей нежно любимой дочерью. Так сформировалась та, что стала родоначальницей новой романтической, литературы во Франции. Ее отличие от прежней, классицистической литературы состояло, главным образом, в ценностях, которые авторы воспевали в своих произведениях. Прежде важны были государственные интересы, долг и общество, теперь же на первый план выходила ценность личности и ее свободы.

Еще в пятнадцатилетнем возрасте Жермена написала замечания к финансовому «Отчету» своего отца и сделала извлечения из «Духа законов» Монтескье, присоединив к ним свои размышления. В это время ее любимыми писателями являлись Ричардсон и Руссо, влияние которых сказалось в первых ее произведениях, отличающихся сентиментальным направлением.

В 1786 году, уступая советам отца, Жермена вышла замуж за барона де Сталь, но в этом браке не нашла счастья, о котором мечтала. Супруг не смог возбудить в девушке никаких симпатий: это оказался малообразованный светский человек и вдвое старше жены, привлекавшей его, главным образом, своим богатым приданым.

Когда вспыхнула революция, и барон вынужден бежать из Франции, мадам де Сталь сначала осталась в Париже. В это время ее салон успел сделаться самым блестящим в Париже. Мемуары современников полны рассказов о том неизгладимом впечатлении, которое в этот период своей жизни производила молодая женщина. Ее блестящий ум, красноречие и энтузиазм делали ее царицей избранного парижского общества. Но вскоре и ей пришлось покинуть Париж, найдя убежище в Англии, а в 1793 году переселилась в Швейцарию, где продолжала писать.

⠀

В 1796 году французская республика признана Швейцарией и Жермена смогла вернуться в Париж. Здесь ее салон вновь стал влиятельным литературным центром. Добившись негласного развода с мужем, но, продолжая жить с ним в одном доме, де Сталь сделалась мишенью для пересудов со стороны ее светских противников. Ответом обществу стал ее роман «Delphine», упрочивший ее литературную славу. Одновременно де Сталь трудится над обширным сочинением: «De la littérature, considérée dans ses rapports avec les institutions sociales», в котором прослеживает влияние религии, нравов, законодательства на литературу и обратно и делает вывод, что литература в новом республиканском обществе должна служить выражением новых общественных идеалов и быть защитницей политической и нравственной свободы.

⠀

Этот труд не мог не казаться опасным правительству первого консула. Когда салон мадам де Сталь стал центром оппозиции, ей было велено покинуть Париж, и в 1802 году отправляется в Германию. Здесь знакомится с Гете, Шиллером, Фихте, Гумбольдтом, Шлегелем. Впечатления от этой поездки легли в основу книги: «De l’Allemagne», написанной пятью годами позже. Затем писательница отправляется в Италию. Плодом путешествия де Сталь по Италии стал ее роман: «Corinne ou l’Italie». Вообще, героини де Сталь, списанные с нее же самой: талантливые и сильные женщины, жаждущие признания и настоящей любви.

Мадам де Сталь не блистала талантом беллетриста, ей трудно давалась выдумка. Персонажи, окружавшие главных героинь слабо продуманы и походили на декорации для моноспектакля. Зато смогла первой дать определение новому литературному течению и указать ему пути развития. Кроме того, внимания заслуживают ее работы о современной политической ситуации.

⠀

Автор много писала о зависимости литературы от общественной жизни. Но ее политические воззрения всегда шли вразрез с официальными. Книгу «О Германии», в которой описывала культуру и философию немцев, даже посылала Наполеону лично вместе с письмом, в котором просила об аудиенции. Ей верилось, что сила ее убеждения, покорявшая многих, может повлиять и на императора. Но книгу правитель сжег, а просьбу проигнорировал, видимо боялся проиграть в остроте ума знаменитой мадам де Сталь. Вместо встречи Наполеон велел ей оставаться в Коппэ, где окружил ее шпионами.

⠀

В 1812 году преследование швейцарских властей, действовавших в угоду Наполеону, заставили писательницу бежать из Коппэ, и женщина через Австрию отправилась в Россию, где ей оказали самое широкое гостеприимство. Владимир Боровиковский пишет ее портрет, Константин Батюшков охарактеризует де Сталь: «…Дурна как черт и умна как ангел». Свои впечатления в России писательница описала во второй части своей книги «Dix années d’Exil».

⠀

Из России де Сталь уехала в Англию и оставалась там до тех пор, пока Наполеон не был разбит и заключен на острове Эльбе. Только после этого вернулась в Париж после десятилетнего изгнания. Последние годы жизни посветила труду о Французской революции и ее последствиях.

⠀

Анна-Луиза Жермена де Сталь скончалась 14 июля 1817 года от паралича в Париже.