Канада отправила в Украину бронетранспортёры LAV 6.0

В субботу, 26 октября 2024 года, пресс-служба канадской армии сообщила о том, что первая партия колесных бронетранспортёров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском исполнении была передана украинским вооружённым силам.

Перед отправкой этой техники украинские военнослужащие прошли специальное обучение у канадских инструкторов, которое проходило на территории Германии.

Данная партия состоит из первых 10 бронетранспортёров из 50, о которых было объявлено в сентябре 2023 года во время визита президента Зеленского в Оттаву.

Визит запомнился также чествованием в канадском парламенте ветерана украинских войск.

Контракт на производство и поставку был заключён с компанией General Dynamics Land Systems, а оборудование изготавливается на заводе GDELS-Canada в Лондоне, провинция Онтарио.

Эта партия в 50 бронетранспортёров LAV ACSV представляет собой вторую поставку подобной техники для украинских сил от канадского правительства.

Первая партия включала 39 LAV 6.0 ACSV, созданных для канадских вооружённых сил, которые были переданы Украине в начале 2023 года.

В то время они оставались незаметными на передовой до момента уничтожения одного из них российским боеприпасом «Ланцет» в декабре на херсонском направлении.

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