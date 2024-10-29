Семь человек пострадали в результате столкновения с автомобилем во время драки в Монреале

Полиция сообщает, что конфликт начался около 3:25 ночи в зале для приемов в районе Роузмонт–Ла–Петит–Патриш, а затем выплеснулся на улицу.
Представитель полиции Монреаля Вероник Дюбук говорит, что, по всей видимости, несколько человек, покидавших место проведения, были сбиты автомобилем, который затем скрылся с места происшествия.
Она говорит, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на тротуаре двух раненых, которые были доставлены в больницу.
Примерно через 30 минут в полицию поступил второй звонок в службу 911, в котором сообщалось, что еще пятеро пострадавших сами обратились в больницу.
Жертвами стали как мужчины, так и женщины в возрасте от 29 до 47 лет, и ни одна из их травм не представляет угрозы для жизни.
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