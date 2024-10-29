“Круговорот” новинок на eTVnet!

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Наступает день свадьбы, собираются гости, но жених опаздывает. В этот момент он мчится в больницу вместе со своей любовницей, у которой начались роды… Так начинается история, которую можно назвать одной из самой лихо закрученных мелодрам, которые вы увидите в своей жизни. Чей же на самом деле этот ребенок и кому он достанется, вы узнаете, из новинки интерактивного ТВ eTVnet фильма ““Круговорот””.

Подписывайтесь на eTVnet, чтобы смотреть не только лучшие мелодрамы, но и самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Воспитательница

Майя Ракитина, воспитательница в детском саду, счастлива и полна надежд. Она обожает свою работу, вместе с любимым мужчиной Игорем они переехали в новую квартиру, оформив ипотеку. А после известия о беременности Майя и Игорь решают пожениться. Внезапная трагедия все меняет. Игорь попадает в аварию. В полиции считают, что он не справился с управлением, съехал с моста в реку и погиб. Тело его не найдено, и смириться с потерей нелегко, а поиски ни к чему не приводят. Вскоре выясняется, что Игорь уже несколько месяцев не платил по кредиту, и банк забирает у Майи квартиру.

Все могло быть иначе

Татьяна рожает тройняшек. Появление сразу трех дочек вместо одной для женщины – настоящий удар. Тяжелая жизнь, постоянное безденежье, отсутствие перспектив, а главное муж, который вообще не хотел ребенка. Все это толкает Татьяну на ужасный поступок – забрать только одну из девочек, Машу. Остальных оставить в роддоме. 20 лет спустя чудовищное стечение обстоятельств сталкивает сестер, не подозревающих о существовании друг друга, в ДТП на дороге.

Родные люди

Сестры Оля и Аня Кузнецовы знакомятся с симпатичным парнем Сашей Мальцевым. По иронии судьбы обе в него влюбляются. Оле приходится отказаться от своей любви и уступить Сашу старшей сестре. Но женившись на Ане, Саша не может забыть свою любовь, и они начинают тайно встречаться. Ольга узнает, что беременна, и ставит Сашу перед выбором, тот предпочитает спокойную жизнь с нелюбимой, но очень преданной ему женой. Узнав, что Аня не может иметь детей, Саша уговаривает Олю не делать аборт, а отдать ребенка ему.

Свидетельство о рождении

Ольга узнает, что Евгений никогда не воспринимал их отношения всерьез, он женат, и у него двое сыновей. Во время тяжелого объяснения Евгений и Ольга попадают в аварию. Евгений погибает на месте, Ольга приходит в себя в больнице и узнает, что беременна. Чтобы спрятаться от мужа Ольга принимает приглашение родителей Евгения – Анны и Константина – пожить с ними. Пожилая пара проникается сочувствием к Ольге, которая носит их внука. А вот вдова Евгения Майя и его брат Вадим не разделяют их чувств. Майя ненавидит любовницу мужа, которая теперь имеет право претендовать на наследство. А Вадим и вовсе обвиняет Ольгу в смерти брата.

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