Канада не отреагировала на индийский запрос по делу сикхского террориста

Канадские власти отказались предоставить Индии свидетельство о смерти Хардипа Сингха Ниджара, лидера сикхских сепаратистов.

Об этом 26 октября сообщает Hindustan Times, ссылаясь на источники внутри Национального агентства расследований (NIA).

Согласно источникам, NIA, которое занимается борьбой с терроризмом в Индии, запрашивало свидетельство о смерти у Королевской канадской конной полиции (RCMP) для обновления судебной информации по ряду дел против Ниджара.

«Вместо того чтобы предоставить нам запрашиваемый документ, они поинтересовались „для чего он вам нужен“», — отметил один из чиновников, добавив, что это фактически указывает на отказ в предоставлении информации.

Ниджар был признан террористом NIA еще в 2020 году и был убит возле гурдвары в канадском Суррее в июне минувшего года.

Отношения между Индией и Канадой ухудшились после заявления премьер-министра Джастина Трюдо о наличии «достоверных данных» о причастности Индии к убийству Ниджара.

Индия отвергла все обвинения, заявив, что они «абсурдны» и политически мотивированы, обвинив Канаду в содействии экстремистским элементам.

Недавно Трюдо признал, что его правительство не имело под собой никаких убедительных доказательств, полагаясь лишь на разведывательную информацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.