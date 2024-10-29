Открыты предварительные опросы для участия в выборах в английский школьный совет

Предварительные опросы для участия в выборах в школьный совет Квебека по английскому языку начались в воскресенье, но избиратели в Монреале столкнулись с проблемами, в том числе с длинными очередями и запутанными инструкциями по регистрации.

В связи с выборами, назначенными на 3 ноября, кандидаты заявляют, что участие общественности является более важным, чем когда-либо, особенно после того, как правительство Квебека попыталось отменить школьные советы по английскому языку в 2020 году, приняв законопроект № 40, сославшись на низкую явку избирателей.

Правительство CAQ стремилось заменить школьные советы центрами обслуживания, управляемыми неизбранными должностными лицами, что оно и сделало с французскими школьными советами.

Однако советы по английскому языку оспорили законопроект в суде, и Высший суд Квебека признал его неконституционным, подтвердив право англоязычного меньшинства провинции самостоятельно управлять своими школами.

Несмотря на препятствия, многие избиратели заявили CTV News, что считают важным проголосовать для защиты прав англоязычного сообщества.

В школьном совете английского языка Монреаля (EMSB) за пост председателя борются два кандидата.

Действующий президент Джо Ортона ведет кампанию за то, чтобы сохранить свое кресло.

“Мы хотим сохранить жизнеспособность всех наших школ. Я первый председатель в истории EMSB, при котором ни одна школа не закрывалась под моим руководством”, – сказал Ортона.

Ему противостоит Кэтрин Коракакис, президент Ассоциации английских родительских комитетов Квебека.

“Я представляю себе место, где у наших детей будут все инструменты и ресурсы, необходимые для процветания, включая поддержку в решении проблем психического здоровья”, – сказал Коракакис.

Оба кандидата согласны с тем, что существует слишком много препятствий для голосования, которые, по их словам, правительство либо создало, либо не смогло устранить.

“Время для регистрации было очень ограничено, а места были труднодоступными”, – отметил Коракакис.

В восьми других английских школьных советах также проводятся выборы, предварительное голосование также состоится в воскресенье.

В школьном совете Лестера Б. Пирсона проводятся выборы на три должности уполномоченных.

Комиссар Эллисон Сондерс, избранная единогласным решением, заявила, что недавний скандал в начальной школе Бедфорда, где у 11 учителей были отозваны лицензии на преподавательскую деятельность, является примером того, как школьные советы могут функционировать лучше, чем центры школьного обслуживания.

“Французские школы назначаются правительством. Так что, по сути, у вас есть государственные служащие, которые управляют вашими местными школами. И, на мой взгляд, это просто не оставляет возможности вносить какие-либо изменения, подавать петиции, оспаривать что-либо, добиваться чего-либо в политике”, – отметил Сондерс.

“Очень трудно понять, как ими управляют. Бедфордская школа – отличный пример того, как без участия родителей и выборных должностных лиц в школьной системе, на самом деле, именно это происходило в классе, а затем об этом узнало правительство”.

Тем временем в школьном совете Уилфрида Лорье избиратели выбирают нового председателя и двух членов комиссии.

Майк Мюррей был назначен на должность председателя школьного совета Восточного округа и сказал, что эти выборы являются поворотным моментом для англоязычных жителей Квебека.

“Эти институты были созданы нашим сообществом. Голосование – это способ сохранить их и дать понять правительству, что у нас есть четкие приоритеты и перспективы, которые необходимо уважать”, – сказал Мюррей.

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