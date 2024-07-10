В Монреале в конце этой недели ожидаются значительные осадки

Министерство окружающей среды Канады опубликовало специальный прогноз погоды на среду и четверг в регионе, включая следующие районы:
Монреаль – Лаваль
Район Водрей
Район Вэллифилд – Богарне
Район Мон-Орфорд – Лейк-Мемфремагог
Район Шербрука
Ожидается, что остатки шторма “Берилл” принесут с собой количество осадков от 40 до 80 миллиметров, а также умеренный ветер, который начнется ближе к вечеру в среду.
Environment Canada предупреждает, что сильный дождь может привести к внезапным наводнениям и размыву дорог.
“Это может существенно повлиять на время поездок на работу во второй половине дня в городских районах. Рассмотрите возможность изменения или отсрочки любых поездок, не связанных с серьезными последствиями”, – говорится в предупреждении.
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