В Монреале в конце этой недели ожидаются значительные осадки

В Монреале ожидаются значительные осадки, от 40 до 80 мм

Министерство окружающей среды Канады опубликовало специальный прогноз погоды на среду и четверг в регионе, включая следующие районы:

Монреаль – Лаваль

Район Водрей

Район Вэллифилд – Богарне

Район Мон-Орфорд – Лейк-Мемфремагог

Район Шербрука

Ожидается, что остатки шторма “Берилл” принесут с собой количество осадков от 40 до 80 миллиметров, а также умеренный ветер, который начнется ближе к вечеру в среду.

Environment Canada предупреждает, что сильный дождь может привести к внезапным наводнениям и размыву дорог.

“Это может существенно повлиять на время поездок на работу во второй половине дня в городских районах. Рассмотрите возможность изменения или отсрочки любых поездок, не связанных с серьезными последствиями”, – говорится в предупреждении.

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