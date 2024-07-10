В результате стрельбы в Северном Монреале пострадал 1 человек

35-летний мужчина находится в больнице после стрельбы в Северном районе Монреаля.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 4 часа утра во вторник о возможном поножовщине на бульваре Роллан недалеко от Пьер-стрит.

“Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила жертву, лежащую на земле посреди бульвара”, – рассказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

“У него были ранения, похожие даже не на колотые, а на огнестрельные”.

Мужчина был доставлен в больницу. Он будет жить, никакие жизненноважные органы у него не постарадали.

“Согласно первоначальной информации, полученной от свидетелей, по причине, которая пока неизвестна, подозреваемый выстрелил в направлении жертвы и скрылся до прибытия полиции”, – добавляет Дюбюк, отмечая, что полицейские обнаружили гильзу на земле недалеко от того места, где была найдена жертва.

Следователи находятся на месте, чтобы установить обстоятельства, приведшие к стрельбе.

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