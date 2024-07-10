Монреальцы нашли новый экологичный источник энергии













Ученые из Университета Макгилла создали новый катализатор для преобразования углекислого газа в метан — более экологичный источник энергии.

В процессе работы использовались маленькие частицы меди, называемые нанокластерами.

Нанокластеры меди преобразуют диоксид углерода из атмосферы во взрывоопасный газ, который при сгорании выделяет CO₂, и процесс повторяется.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Catalysis B: Environment and Energy, в результате образуется замкнутый «углеродный цикл», который не создает новых выбросов диоксида углерода в атмосферу.

Переход к экологически чистой энергии означает уменьшение в производстве энергии доли источников, при использовании которых выбрасываются большие объемы парниковых газов, например органического топлива, и увеличение доли таких источников, которые предполагают минимальные выбросы парниковых газов или вовсе их отсутствие.

К числу таких экологически чистых источников относится ядерная энергия, энергия воды, ветра и солнца.

Глобальное потепление влечет за собой изменения в окружающей среде, например более экстремальные погодные условия, нерегулярное выпадение дождевых осадков, возникновение засухи и нарушение цикла смены времен года.

Эти изменения и составляют суть понятия «изменение климата».

С учетом наблюдаемых сегодня быстрых темпов глобального потепления предполагается, что изменение климата и его последствия приобретут еще более экстремальный характер и осложнят жизнь на нашей планете.