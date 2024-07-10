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Река Святого Лаврентия бывает и спокойной...

Самая длинная река Канады обмелела до рекордных значений

Виктория Христова Июл 10, 2024 Новости Канады, Природа, погода, экология Комментарии к записи Самая длинная река Канады обмелела до рекордных значений отключены 44 Просмотров

Да, самая длинная и достаточно полноводная река Канады сегодня представляет из себя довольно жалкое зрелище. Она – обмелела. 

 

Причина — жаркая и засушливая погода.

Гидролог Райан Коннор накануне сообщил, что уровень воды в Маккензи (а так называется эта река) опустился уже на два метра, хотя обычно летом река мелеет не больше, чем на 50 см. То есть, обмеление составило уже  400 процентов.

По данным телеканала CTV, во многих частях провинций Альберта и Британская Колумбия сейчас установилась 40-градусная жара.

Из-за обмеления Маккензи уже затруднена доставка грузов в отдалённые населённые пункты, где в основном проживают коренные народы Канады.

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