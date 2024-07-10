Распространяющий в США вегетарианство клещ уже приблизился к Канаде

Траектория обитания клеща «одинокая звезда», вызывающего аллергию на любые мясомолочные продукты и делающего людей вегетарианцами поневоле, продолжает уверенно охватывать Северную Америку. Он уже совсем недалеко от нас!

Раньше клещи вида Amblyomma americanum в основном встречались в южных штатах Америки, однако в последние годы они активно распространяются и приближаются к нашей стране.

По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), клещ «одинокая звезда» был выявлен уже в более чем двух десятках штатов, включая наиболее северные. А значит, приграничные к нам.

В какой-то момент эти клещи почти полностью исчезли с северо-востока США и из района Великих озер, сообщила доктор Лесли Мерц в статье для Entomology Today, вышедшей в 2022 году. И это вызывало не только бурю радости, но и такое же количество недоумения и опасений.

Теперь они возвращаются обратно, отчасти благодаря более теплым зимам, распространению инвазивных растений и растущей популяции оленей – основных их переносчиков.

Теперь, когда лето в самом разгаре, клещ «одинокая звезда», равно как и и прочие клещи, способен очень хорошо и продуктивно размножаться.

Некоторые представители американского здравоохранения уже заявили, что наблюдают всплеск активности клещей, вызывающий беспокойство у медработников.

Теперь их область распространения простирается от Техаса на север до Небраски, на восток до Мэна, а затем на юг до Флориды.

В июне 2024 года такой клещ был обнаружен в округе Оттава (штат Мичиган), где ранее никогда не встречался. Согласно местному изданию Nexstar’s Wood, родители обнаружили клеща «одинокую звезду», ползавшего по их сыну.

Ранее такой же клещ был зарегистрирован по соседству, в мичиганском округе Каламазу.

В Канзасе, меж тем, представители здравоохранения заявили о росте числа заболеваний, связанных с клещами, таких как синдром альфа-гал – заболевание, переносчиком которого, как известно, является клещ «одинокая звезда».

Синдром альфа-гал, иногда называемый АГС, представляет собой потенциально опасную для жизни аллергию на красное мясо или другие продукты, полученные от млекопитающих. По крайней мере, с говядиной, равно как и с молочными продуктами от коров, будет у укущенных людей покончено, ибо они будут вызывать в организме аллергию.

Симптомы данного синдрома совпадают с классическими аллергическими реакциями, такими как крапивница или зуд кожи, кашель, одышка или затрудненное дыхание, отек губ, горла, языка или век.

Другие симптомы включают тошноту или рвоту, сильную боль в животе, изжогу или расстройство желудка, диарею, падение артериального давления и головокружение или обмороки.

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