В районе RDP (Ривьер де Прери) подожжены 3 автомобиля

Два автомобиля и один фургон были подожжены в монреальском ист-Энде, в районе Ривьер-де–Прери-Пуэнт-о-Трамбле, рано утром во вторник.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 13:15 по поводу инцидента на бульваре Анри-Бурасса недалеко от бульвара Родольф-Форгет.

“Патрульные полицейские увидели, что на коммерческой парковке горит автомобиль”, – объясняет Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

По ее словам, для тушения пожара были вызваны пожарные, которые обнаружили на месте взрывное устройство.

“В этом районе не было нанесено ущерба какой-либо собственности”, – отмечает Дюбук, добавляя, что транспортные средства полностью уничтожены.

Подозреваемых арестовано не было.

Дело передано в отдел полиции Монреаля по расследованию поджогов.

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