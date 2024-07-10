Растет количество недвижимости на продажу по всей Канаде

На крупнейших рынках недвижимости Канады наблюдается резкий спад продаж, что способствует увеличению запасов. Об этом сообщил Банк RBC.

Продажи жилья в Торонто, Ванкувере, Монреале, и в Калгари упали сильнее, чем количество новых предложений. В целом, это стало тенденцией последнего года, что помогло ослабить давление на эти рынки.

“Мы подозреваем, что многие продавцы рассчитывают на понижение процентных ставок в ожидании восстановления спроса”, – пояснила Рейчел Батталья, экономист RBC, автор отчета.

Начало цикла снижения процентов на ипотеку стимулировало продавцов, но покупатели отступили на шаг — вероятно, ожидая развития ситуации.

“Мы думаем, что большинство покупателей будут ждать более резкого снижения ставок, прежде чем выходить на рынок”, – отмечает Мадам Батталья.

Снижение продаж означает снижение цен, и это то, что происходит. Годовой рост цен в июне снизился во Фрейзер-Вэлли (-3,2%) и Торонто (-4,6%). Низкий рост также наблюдается в Монреале (0%) и Ванкувере (+0,5%). Единственным исключением являются рынки в Альберте, где рост наблюдается как в Калгари (+8,5%), так и в Эдмонтоне (+7,0%).

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.