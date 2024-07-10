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mykaleidoscope.ru

Растет количество недвижимости на продажу по всей Канаде

Olga Ouspenski Июл 10, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Растет количество недвижимости на продажу по всей Канаде отключены 52 Просмотров

На крупнейших рынках недвижимости Канады наблюдается резкий спад продаж, что способствует увеличению запасов. Об этом сообщил Банк RBC.

Продажи жилья в Торонто, Ванкувере, Монреале, и в  Калгари  упали сильнее, чем количество новых предложений. В целом, это стало тенденцией последнего года, что помогло ослабить давление на эти рынки.

“Мы подозреваем, что многие продавцы рассчитывают на понижение процентных ставок в ожидании восстановления спроса”, – пояснила Рейчел Батталья, экономист RBC, автор отчета.
Начало цикла снижения процентов на ипотеку стимулировало продавцов, но покупатели отступили на шаг — вероятно, ожидая развития ситуации.

“Мы думаем, что большинство покупателей будут ждать более резкого снижения ставок, прежде чем выходить на рынок”, – отмечает Мадам Батталья.

Снижение продаж означает снижение  цен, и это то, что происходит. Годовой рост цен в июне снизился во Фрейзер-Вэлли (-3,2%) и Торонто (-4,6%). Низкий рост также наблюдается в Монреале (0%) и Ванкувере (+0,5%). Единственным исключением являются рынки в Альберте, где рост наблюдается как в Калгари (+8,5%), так и в Эдмонтоне (+7,0%).

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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