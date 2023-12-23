«Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» Чарльза Диккенса

Наверняка у многих наших читателей есть любимые рождественские книги, повести, стихотворения, пьесы и рассказы. Мы решили вспомнить одно из самых любимых произведений, связанных с этим праздником.

В этой повести рассказывается история жадного и злого человека по имени Эбенезер Скрудж, которому не нравится рождество и все, что с ним связано. Однако, после посещения духов, он переосмысливает свои ценности и отношение к светлому празднику.

Призрак бывшего компаньона предупреждает Скруджа о явлении трех духов, которые покажут ему его прошлое, настоящее и будущее… Может ли одна рождественская ночь изменить характер человека, поселив в его сердце любовь? Для настоящих чудес нет преград, особенно – в канун Рождества…

Эта книга олицетворяет добро, семейные ценности и взаимопонимание во время рождественских праздников. Она стала популярной не только в Британии, но и за ее пределами, и считается одним из символов рождественской литературы. Книга входит в сборник рождественских повестей Диккенса, который объединяет общий идеологический замысел и атмосфера праздника.

«Рождественская песнь в прозе» стала началом серии «Рождественские книги», куда всего вошли три повести. Эти книги были напечатаны накануне Рождества. Чарльз Диккенс издавал их за свой счёт, уверен, что образование и воспитание помогут решить проблемы бедности и преступности в обществе.

Насладитесь потрясающим классическим рождественским чтивом!