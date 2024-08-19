Гуляем по Монреалю: несколько интересных мест, о которых вы и не знали

Несколько интересных мест в Монреале, которые стоит посетить

В Монреале недалеко от станции метро Berri-UQAM находится старинная часовня Пресвятой Девы Марии Лурдской. Она была построена в конце XIX века священниками из Общества святого Сульпиция, которые воздвигли множество католических храмов и церквей во всем городе. Главным архитектором проекта выступил квебекский архитектор Наполеон Бурасса. К работе был приглашен известный скульптур Луи-Филипп Эбер, который создал для часовни серию прекрасных деревянных статуй – Дева Мария над алтарём, Архангел Михаил в восточном трансепте и святой Евангелист Иоанна в западном трансепте. Роспись стен выполняли художники Туссен-Ксенофон Рено и Франсуа-Эдуард Мелош. В 1904 году часовне была подарена статуя Девы Марии, покрытая сусальным золотом. Сегодня она украшает вход в часовню.

Вокзал Дэлхаузи расположен в историческом районе Монреаля – Старом городе. Несколько тяжеловесное здание вокзала строилось с 1883 по 1884 год по проекту английского архитектора Томаса Сорби. Оно являет собой типичный классический стиль. С этого вокзала 28 июня 1886 года отправился первый поезд из Монреаля в Ванкувер. В 1986 году здание вокзала было реконструировано, после чего в нем до 2003 размещалась Национальная школа цирковых искусств. С 2004 года на территории исторического вокзала Дэлхаузи находится офис и студия знаменитого цирка Eloize. Этот канадский цирк необычен – посетив его можно увидеть очень поэтичные, интеллектуальные цирковые представления.

Театр Дениз Пеллетье – это популярный канадский театр, расположенный в Монреале, рядом с городским парком. Театр делает серьёзную ставку на молодую аудиторию и ставит большое количество разнообразных пьес, в том числе и местных авторов. Этот театр был открыт ещё в 1930 году, однако своё современное название он получил значительно позже – в 1977 году, в честь известной канадской актрисы Дениз Пеллетье. Театр считается очень современным и новаторским, а его репертуар включает постановки самых различных жанров – от классических драм до мюзиклов и постмодернизма. Среди монреальской интеллигенции театр необычайно популярен. Здание театра также обращает на себя внимание. Над его экстерьером работал известный архитектор Иммануил Артур Доше, а интерьеры создал Эммануэль Бриффа. Даже сегодня в театре Дениз Пеллетье сохранилась обстановка и атмосфера прежних лет, неизменно очаровывающая зрителей и туристов.

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