Врачи Квебека готовы к забастовке, если потребуется, уже в начале 2025 года

Федерация врачей Квебека заявляет, что готова к забастовке в случае необходимости, учитывая тупик в переговорах с Квебеком о продлении коллективного соглашения.

Федерация уже готовится к этому: в середине ноября она направила учреждениям список основных служб, которые она предлагает сохранить. В настоящее время ожидается ответ работодателей, заявил президент федерации доктор Гассен Суфи в интервью во вторник.

Согласно правилам, Административный суд по трудовым спорам должен оценить достаточность этих услуг, даже если между работодателем и профсоюзом существует соглашение.

Основными спорными моментами в этих переговорах являются рабочая нагрузка и оплата.

Федерация хочет, чтобы ее члены, которые этого хотят, могли воспользоваться днем отдыха после семи рабочих дней подряд.

Что касается компенсации, Суфи сообщает, что действующее соглашение FMRQ включает в себя дополнительный пункт, который предусматривает, что их врачи будут получать те же надбавки, что и государственные служащие.

Однако для того, чтобы оплатить это повышение, правительству потребуется большая гибкость, предсказуемость и отсутствие сокращения объема услуг для населения, сказал Суфи.

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