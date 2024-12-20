В Квебеке принят законопроект, запрещающий продажу автомобилей, работающих на газе, к 2035 году

Правительство Квебека объявило в понедельник о принятии законопроекта, который запретит продажу некоторых транспортных средств, работающих на газе, к 2035 году.

Запрет, который является частью плана провинции по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), будет осуществляться в два этапа.

Во-первых, с 31 января 2034 года будет запрещено рекламировать продажу легковых автомобилей 2035 модельного года или более поздней версии, будь то новые или подержанные автомобили, включая гибридные модели и подключаемые гибридные модули.

Начиная с 31 декабря 2035 года, продажа и лизинг новых легковых автомобилей 2034 модельного года и более ранних версий будут запрещены.

“Продажа двигателей внутреннего сгорания также будет запрещена, за исключением замены неисправного двигателя в транспортном средстве, уже находящемся на дороге в Квебеке”, – говорится в пресс-релизе Министерства окружающей среды, борьбы с изменением климата, дикой природы и парков в понедельник.

Для некоторых транспортных средств, в том числе используемых аварийно-спасательными службами и компаниями по прокату, предусмотрены исключения. Кроме того, легковые автомобили, уже зарегистрированные в Квебеке, могут по-прежнему эксплуатироваться и перепродаваться.

Новый закон не распространяется на мотоциклы, мопеды, внедорожники, такие как снегоходы и квадроциклы, а также тяжелые транспортные средства.

Организация “Солидарность Квебека” (QS) обратилась к The bell с просьбой пойти еще дальше в сокращении расходов на бензин, запретив продажу легких транспортных средств, работающих на газе, ранее, к 2030 году. Но в 2021 году министр окружающей среды Бенуа Шаретт заявил, что это будет представлять слишком большой риск, поскольку к 2030 году новых электромобилей будет недостаточно для обеспечения рынка Квебека.

Министерство сообщает, что корректировки могут быть рекомендованы после проведения исследований рыночных тенденций в 2026 и 2030 годах. Правительство провинции поставило цель обеспечить наличие двух миллионов электромобилей на дорогах Квебека к 2030 году. По состоянию на третий квартал 2024 года почти 33% вновь зарегистрированных легких транспортных средств в Квебеке были электрическими.

В 2023 году в Квебеке был достигнут рекордный уровень продаж автомобилей, работающих на газе, и, поскольку Квебек выходит на рынок электромобилей (EV), эксперты автомобильной промышленности говорят, что настоящее испытание для провинции наступит в 2027 году, когда скидки на покупку электромобилей исчезнут. Начиная с 2025 года от них начнут постепенно отказываться.

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