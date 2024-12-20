Культура молчания в монреальском следственном изоляторе для несовершеннолетних

Культура молчания способствовала сексуальному скандалу в следственном изоляторе Монреаля, который расследуется полицией, где сотрудницы обвиняются в сексуальном насилии и другом неприемлемом поведении, говорится в опубликованном во вторник отчете.

Документ о реабилитационном центре Сите-де-Прери является результатом расследования, проведенного по распоряжению правительства Квебека в связи с заявлениями о жестоком обращении в этом учреждении.

В октябре газета La Presse сообщила, что сотрудники центра вступали в сексуальные отношения с тамошними насельниками и что одна из работниц, предположительно, забеременела.

Во вторник органы по защите молодежи опубликовали результаты своего расследования, заявив, что четверо сотрудников, прямо или косвенно причастных к этим обвинениям, были уволены, а два менеджера по-прежнему отстранены от работы без сохранения заработной платы. Несколько других сотрудников по-прежнему отстранены от работы, а полиция Монреаля проводит параллельное уголовное расследование.

“Недопустимо, чтобы такие обстоятельства сложились в среде, которая должна быть безопасной для молодежи и обеспечивать здоровое рабочее место для наших сотрудников”, – заявила на пресс-конференции Ассунта Галло, глава отдела защиты молодежи управления здравоохранения южно-центрального округа Монреаля.

“Несмотря на то, что ситуация чрезвычайно сложная, это дает нам возможность пересмотреть нашу практику и принять меры для недопущения повторения подобных обстоятельств”.

Двое сотрудников были уволены за сексуальное насилие, а двое – за другие неприемлемые действия, такие как злоупотребление властью, халатность или оскорбление достоинства.

Кроме того, расследование показало, что сотрудники боялись репрессий за сообщения о неподобающих ситуациях.

В этом учреждении содержатся одни из самых неблагополучных молодых людей в системе защиты молодежи Квебека, большинство из которых совершили преступления, включая убийства. Большинство его обитателей размещены там по решению суда провинции по делам несовершеннолетних. Сотрудники наблюдают за жителями, у которых серьезные проблемы с поведением и злоупотреблением психоактивными веществами, а также которые неоднократно предпринимали попытки сбежать из дома. Возраст жителей от 12 до 21 года.

Расследование управления здравоохранения, проведенное двумя внешними консультантами, проходило в период с 1 октября по 14 ноября, в ходе которого было опрошено около пятидесяти свидетелей. Они пришли к выводу, что атмосфера недоверия привела к соблюдению правил молчания среди персонала.

В отчете говорится, что большинство педагогического персонала составляют молодые, неопытные женщины, и что сотрудники потеряли доверие к своим руководителям.

Галло отметила, что расследование показало, что некоторые сотрудники были неподобающим образом одеты для работы, использовали непрофессиональные выражения, делились конфиденциальной информацией с молодежью и что между некоторыми учителями и местными жителями существовала “чрезмерная близость”.

“Такая практика неизбежно нарушает профессиональные границы между образовательными и эмоциональными ролями, которые ожидаются от сотрудников”, – сказала Галло.

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